Мальчик на пляже заметили странный камень: через минуты случилось чудо

Всего за несколько минут после разговора о слонах школьник нашел на пляже зуб их древнего родственника возрастом 1,8 миллиона лет.

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Мальчик нашел огромный зуб возрастом около 1,8 миллиона лет / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Как невероятное совпадение привело к древнему открытию

Как зуб возрастом 1,8 млн лет оказался на пляже

Что рассказала находка о мире древних слонов

Обычная прогулка по пляжу в Англии обернулась сенсационной находкой для 11-летнего Чарли Орчарда-Лайла. Школьник обнаружил огромный зуб возрастом около 1,8 миллиона лет, который принадлежал вымершему родственнику современных слонов.

Необычный случай произошел в мае на пляже Ист-Лейн в прибрежной деревне Баудси, графство Саффолк. Как рассказала мать мальчика Элеонора, семья заметила у кромки воды предмет, внешне напоминавший камень, однако сразу почувствовала, что находка выглядит необычно. Об этом пишет New York Post.

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Древний зуб

Экспертиза показала, что найденный объект идентифицировали, как верхний левый коренной зуб Anancus avernensis, древнего родственника африканского саванного слона, населявшего Землю почти два миллиона лет назад. По словам профессора палеонтологии Адриана Листера из Музея естественной истории в Лондоне, ширина зуба составляет около 10 сантиметров, а его эмаль прекрасно сохранилась благодаря многовековой минерализации.

Ширина зуба составляет около 10 сантиметров / Фото: SWNS

Специалисты считают, что древний артефакт оказался на берегу после того, как эрозия разрушила богатые ископаемыми породы геологической формации Ред-Крэг, расположенной вдоль восточного побережья Англии.

Совпадение, которое поразило родителей

Самым удивительным оказалось то, что всего за десять минут до находки Чарли рассказывал семье о своей любви к слонам. По словам его матери, это совпадение кажется почти невероятным.

"Чарли говорил, как сильно любит слонов. А потом мы нашли зуб существа, жившего 1,8 миллиона лет назад. Просто невозможно поверить, что такая древняя вещь могла оказаться выброшенной на пляж", - поделилась Элеонора.

Ранее Главред писал о том, что школьник нашел "камень Иисуса". Необычная находка 12-летнего мальчика удивила археологов. На территории древнего города обнаружили редкий драгоценный камень византийской эпохи.

Также сообщалось о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

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Об источнике: New York Post New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

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