"Путешественник во времени" предупредил о находке, меняющей будущее

Самопровозглашенный путешественник во времени из 2198 года заявил, что в глубинах океана вскоре найдут существо, которое считалось мифом.

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"Путешественник во времени" опубликовал новое видео, в котором представил хронологию событий будущего / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что предсказал человек, называющий себя гостем из 2198 года

Какую дату сенсационного открытия назвал путешественник во времени

Какая загадка будущего больше всего заинтересовала людей

Самопровозглашенный путешественник во времени, утверждающий, что прибыл из 2198 года, вновь привлек внимание пользователей социальных сетей необычным предсказанием. По его словам, в ближайшие десятилетия человечество сделает открытие, которое изменит представления о жизни в глубинах мирового океана.

Пользователь TikTok под ником @timetravelexplorer заявил, что ученые обнаружат существо, которое сегодня считается лишь мифом. Его прогноз быстро стал вирусным и вызвал бурные споры среди пользователей, многие из которых усомнились в правдивости этих заявлений.

видео дня

Таинственное существо из глубин океана

Пользователь опубликовал новое видео, в котором представил хронологию событий будущего. Согласно его версии, в 2044 году люди смогут исследовать океан на рекордных глубинах благодаря развитию технологий.

Однако самое интригующее, по его словам, произойдет спустя несколько лет. Автор утверждает, что в 2047 году ученые обнаружат загадочное существо, которое до этого считалось лишь мифом и существовало только в легендах и фантазиях.

По версии блогера, открытие вызовет огромный общественный резонанс и станет одной из самых обсуждаемых научных сенсаций XXI века.

Что произойдет дальше

На этом прогнозы не заканчиваются. Самопровозглашенный путешественник во времени заявил, что к 2054 году будет найдено множество представителей загадочного вида.

Среди невероятных заявлений были утверждения об обнаружении таинственного существа / Фото: tiktok.com/@timetravelexplorer

При этом он добавил тревожную деталь, что люди якобы начнут активно уничтожать обнаруженных существ, что приведет к их фактическому исчезновению. Именно эта часть предсказания вызвала наиболее бурную реакцию среди зрителей.

Подпись к ролику также подогрела интерес аудитории. Автор написал загадочную фразу: "По крайней мере, их истребят", не уточнив, о каких именно существах идет речь.

Пользователи усомнились в предсказании

Несмотря на популярность ролика и тысячи просмотров, большинство пользователей отнеслись к заявлениям скептически.

Некоторые отметили, что если путешественник действительно прибыл из будущего, то сам факт публикации подобных сведений мог бы изменить ход истории. Другие предположили, что подобные видео создаются исключительно ради привлечения внимания и набора просмотров.

Нашлись и те, кто отреагировал с юмором. Пользователи шутили, что настоящий путешественник во времени вряд ли стал бы делиться секретами будущего через TikTok вместо того, чтобы обратиться к ученым или государственным структурам.

"Почему правительство нам о вас ничего не рассказало, если вы настоящий человек", - написал один из них.

Смотрите в видео о том, что предсказал якобы путешественник во времени:

Ранее Главред писал о том, что "путешественник во времени" утверждает, что показал Землю после Третьей мировой войны. Пустые города и разрушенные здания напугали зрителей.

Также сообщалось о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

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TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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