Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

Уксус для консервирования влияет на безопасность хранения овощей. Какой уксус не стоит покупать и чем его заменить.

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Какой уксус не подходит для консервирования / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какой уксус обеспечит длительное хранение

Какие виды уксуса разрешены для консервирования

Какие есть альтернативы уксусу

Начался сезон заготовок овощей на зиму. Чтобы домашние салаты и маринады хорошо хранились и не теряли вкусовых качеств, важно правильно выбрать ингредиенты, в частности уксус. Использование неподходящего вида этого продукта может привести к быстрой порче консервов. Главред расскажет об этом подробнее.

Какой уксус подходит для зимних заготовок

ТСН сообщает, что для надежного консервирования чаще всего используют белый уксус крепостью 9%. В то же время во многих рецептах допускается применение других видов уксуса, если их кислотность составляет 5–6%.

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Для консервирования подходят:

белый уксус (9%);

винный уксус (кислотность 5–6%);

бальзамический уксус (кислотность 5–6%);

яблочный уксус (кислотность 5–6%);

рисовый уксус (кислотность 5–6%).

Точный процент кислотности производители указывают на этикетке, поэтому перед покупкой стоит внимательно проверить эту информацию.

Видео о свойствах уксуса можно посмотреть здесь:

Какой уксус нельзя использовать

Для длительного хранения консервов не подходит белый уксус с кислотностью 4%. Такая концентрация кислоты не обеспечивает достаточной защиты от бактерий.

Заготовки, приготовленные с использованием 4%-ного уксуса, нельзя долго хранить в кладовой. Их следует держать только в холодильнике и употребить в течение нескольких дней. Для зимней консервации рекомендуется использовать уксус с кислотностью не менее 5–6%, а лучше всего - 9%.

Чем можно заменить уксус

Если по рецепту или по другим причинам использовать уксус нежелательно, его можно заменить другими кислыми компонентами, которые также обладают консервирующими свойствами.

Лимонная кислота

Для трехлитровой банки овощей достаточно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты.

Натуральный лимонный сок

Альтернативой может стать свежевыжатый лимонный сок. Ориентировочная пропорция - сок из половины лимона на одну литровую банку консервации.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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