Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

Есть слова, которые мы произносим десятки раз в неделю, но редко задумываемся, правильно ли мы их произносим.

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Как правильно - "ножиці" или "ножниці" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "ножицы" или "ножницы"

Как это слово можно использовать в переносном смысле

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Наша повседневная речь - это зеркало, в котором часто отражаются как богатство украинского языка, так и длительные последствия его русификации. Иногда даже обычный бытовой инструмент, который есть в каждом доме, становится показателем языковой грамотности. Речь идет о вечной дилемме: "ножиці" или "ножниці"

Главред рассказывает, почему стоит навсегда забыть один из этих вариантов.

Что говорят словари

Единственной литературной и сугубо украинской нормой является слово "ножиці".

Слово "ножниці" - это типичный суржик, который проник в нашу речь под прямым влиянием русского слова "ножницы". За годы принудительного сближения языков этот суржиковый вариант прочно укоренился в быту, однако ни один современный академический словарь украинского языка его не фиксирует, пишет "24 Канал".

Этимологический экскурс: почему именно "ножиці"

История слова чрезвычайно проста и логична, ведь основой для названия стало древнеславянское слово "ніж". Поскольку этот инструмент состоит из двух скрещенных лезвий с ручками-кольцами, к пракорню со временем добавили суффикс, образовав вполне естественное для нашего языка название.

К слову, схожее строение и общие корни имеют аналоги и в других славянских языках, в частности польское nożyce.

Чем особенное слово "ножиці"

В лингвистике этот существительный относится к особой группе - pluralia tantum. Это слова, у которых вообще нет формы единственного числа. В украинском языке "ножиці" входят в эту группу наряду с такими известными словами, как: "окуляри", "штани", "двері", "граблі" та "сани".

Больше, чем инструмент: метафоры и широкое значение

Слово "ножиці" давно вышло за пределы канцелярии или швейного ателье. Мы активно используем его в переносном смысле и в различных профессиональных сферах:

Детские развлечения: всем известна культовая игра "Камінь, ножиці, папір".

Экономика: специальный термин "ножиці цін" означает ощутимую диспропорцию и расхождение между ценами на разные группы товаров.

Спорт: эффектный "удар ножицями" в футболе (когда игрок бьет через себя в падении) или одноименное полезное упражнение в гимнастике с перекрестными движениями рук или ног.

Общее значение: этим словом часто описывают любое глубокое расхождение, несоответствие или противоречие между явлениями и фактами.

Поэтому грамотность проявляется в мелочах. В следующий раз, когда собираетесь что-то разрезать, ищите именно "ножиці". Очищение языка от суржика начинается с таких небольших повседневных шагов.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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