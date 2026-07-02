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Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилось

Константин Пономарев
2 июля 2026, 16:32
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Обычная прогулка закончилась тяжелыми травмами и иском на 35 миллионов долларов. Мужчина утверждает, что причиной стал опасный участок тротуара.
Обычная прогулка закончилась тяжелыми травмами для мужчины
Обычная прогулка закончилась тяжелыми травмами для мужчины / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Из-за какой ошибки город может потерять 35 млн долларов
  • Почему опасный объект не убрали с тротуара
  • Сможет ли мужчина получить желаемую компенсацию

В американском Сан-Диего 70-летний мужчина подал иск против города на 35 миллионов долларов после серьезного падения на тротуаре. По его словам, причиной происшествия стало металлическое основание демонтированного парковочного автомата, оставшееся на пешеходной дорожке.

Инцидент произошел в мае, когда мужчина вместе с супругой выходил из суши-ресторана и направлялся к припаркованному автомобилю. Во время ходьбы он споткнулся о выступающий металлический элемент, упал, ударился головой о тротуар и получил тяжелые травмы. Об этом пишет New York Post.

видео дня

Камера сняла момент падения

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, установленную возле соседней ветеринарной клиники. На записи видно, как мужчина после удара остается неподвижно лежать между бордюром и задним колесом автомобиля, а его жена сразу бросается к нему на помощь.

Камера сняла момент падения
Камера сняла момент падения / Фото: Berman & Riedel LLP

По словам адвоката Уильяма Бермана, пострадавший получил переломы шеи и позвоночника. Несмотря на выписку из больницы, сейчас ему требуется круглосуточный уход на дому.

Почему иск подали именно против города

Адвокат утверждает, что городские службы демонтировали парковочный автомат, но не убрали металлическое основание с выступающими болтами. По его мнению, подобные конструкции представляют опасность для пешеходов и встречаются не только на месте происшествия.

Городские службы демонтировали парковочный автомат, но не убрали металлическое основание
Городские службы демонтировали парковочный автомат, но не убрали металлическое основание / Фото: Berman & Riedel LLP

"Они выступают примерно на один-два дюйма над поверхностью тротуара. Городские власти должны убедиться, что такие основания полностью убираются", - заявил Берман.

Чем может закончиться дело

Если сторонам не удастся достичь соглашения, спор будет рассматриваться в суде. Представители городских властей Сан-Диего заявили, что не комментируют произошедший инцидент и возможное судебное разбирательство.

Сумма иска составляет 35 миллионов долларов, что уже привлекло внимание американских СМИ.

Истец считает, что именно ненадлежащее содержание тротуара стало причиной тяжелых последствий.

Смотрите в видео о том, как мужчина получил травму на улице:

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Об источнике: The New York Post

New York Post - консервативная ежедневная таблоидная газета, которая издается в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала уважаемой широкой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Её самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала её таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мёрдок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражам среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

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