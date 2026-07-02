Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопарк

В настоящее время все жители зоопарка находятся в безопасности.

https://glavred.info/ukraine/travmirovany-cherepahi-i-krokodily-iz-za-ataki-rf-povrezhden-kievskiy-zoopark-10777529.html Ссылка скопирована

Из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопарк / Фото: kyivcity.gov.ua

Кратко:

Инфраструктура зоопарка получила повреждения

Из-за атаки временно не работают северная входная группа и парковка

В результате российской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и получила повреждения инфраструктура. Об этом сообщила пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

Взрывная волна травмировала черепах и крокодилов. Работники зоопарка, которые круглосуточно ухаживают за животными, сразу оказали им необходимую помощь.

видео дня

В КГГА отметили, что ни одно животное не погибло. В настоящее время все жители зоопарка находятся в безопасности.

Также повреждены здания отделов приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище, северная входная группа и экзотические растения зимнего сада.

Из-за последствий российской атаки временно не работают северная входная группа и парковка. Посетителей просят пользоваться центральным входом. Остальная территория КиевЗоо работает в штатном режиме.

Удар по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. 3 июля в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.

Российский удар полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Бориспольском районе Киевской области поврежден автосалон. Известно, что речь идет об автосалоне Porsche в Борисполе. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

Читайте также:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред