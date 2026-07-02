Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопарк

Кратко:
- Инфраструктура зоопарка получила повреждения
- Из-за атаки временно не работают северная входная группа и парковка
В результате российской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и получила повреждения инфраструктура. Об этом сообщила пресс-служба Киевской государственной городской администрации.
Взрывная волна травмировала черепах и крокодилов. Работники зоопарка, которые круглосуточно ухаживают за животными, сразу оказали им необходимую помощь.
В КГГА отметили, что ни одно животное не погибло. В настоящее время все жители зоопарка находятся в безопасности.
Также повреждены здания отделов приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище, северная входная группа и экзотические растения зимнего сада.
Из-за последствий российской атаки временно не работают северная входная группа и парковка. Посетителей просят пользоваться центральным входом. Остальная территория КиевЗоо работает в штатном режиме.
Удар по Киеву - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. 3 июля в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.
Российский удар полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В Бориспольском районе Киевской области поврежден автосалон. Известно, что речь идет об автосалоне Porsche в Борисполе. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.
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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
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