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Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

Кристина Трохимчук
2 июля 2026, 13:50
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Певица раскрыла неизвестные факты об отношениях с бывшим мужем.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Вы узнаете:

  • Почему Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой
  • В чем певица обвинила бывшего мужа

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая молчит о террористическом нападении РФ на ее родину - Украину, в Instagram внезапно разразилась обвинениями в адрес бывшего мужа Яниса Тиммы.

По словам певицы, она устала от постоянных обвинений в разводе и самоубийстве бывшего супруга. Седокова рассказала, что ее брак с баскетболистом превратился в сущий кошмар - спортсмен избивал ее.

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Янис Тимма с ножом
Янис Тимма с ножом / фото: instagram.com, Анна Седокова

"Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату - каждый раз мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил", - эмоционально высказалась Анна.

Запроданка также выложила фотографию Яниса, который спал с ножом в руке. Артистка заявила, что баскетболист бросался в нее ножами и даже показала следы в стене, которые остались после этих инцидентов.

Седокова обвинила бывшего мужа в абьюзе
Седокова обвинила бывшего мужа в абьюзе / фото: instagram.com, Анна Седокова

"Мне повезло, что в ту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка… Это дырки от ножа. В вас когда-то кидали ножи? Пожалуйста, я прошу вас. Я очень пытаюсь жить дальше, я очень стараюсь. Мне очень-очень сложно, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше", - обратилась к подписчикам Седокова.

Анна Седокова - суд

В московских судах идут разбирательства по разделу имущества между певицей Анной Седоковой и семьей ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, умершего в декабре 2024 года. Родственники спортсмена претендуют на долю в совместно нажитых активах и половину средств от проданной артисткой недвижимости стоимостью свыше 1,5 миллиона долларов.

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что жизнь народного артиста Украины Николая Янченко внезапно оборвалась во дворе его дома. Исполнитель приехал с очередных благотворительных гастролей и, решив немного расслабиться и освежиться, спустился в бассейн, где его ждала мгновенная смерть.

Также исполнительница Таисия Повалий до сих пор пытается вернуть права на свой дом в Киеве. Параллельно с этим ее поведение вызывает волну недовольства в российской светской тусовке, ведь певица активно строит из себя мученицу.

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О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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