Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

Принц Уильям и принц Гарри имеют некоторые разногласия

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Кейт Миддлтон и принц Уильям возможно встретиться с Гарри/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Чего хочет добиться Кейт

Как это связано с детьми принца Гарри

Кейт Миддлтон пытается уговорить своего мужа, принца Уильяма, встретиться с его отчужденным братом, принцем Гарри, а также с его женой, Меган Маркл, и детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, во время их семейного визита в Великобританию в конце этого месяца.

"В настоящее время Уильям не планирует там присутствовать, но ситуация может измениться", - сообщили источники Us Weekly, пишет Page Six.

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"Кейт пытается убедить Уильяма встретиться с Гарри, Меган и детьми", - продолжил инсайдер, добавив, что 44-летняя принцесса Уэльская также "заинтересована в встрече с детьми".

Кейт Миддлтон просит Уильяма сделать это / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Поскольку в прошлом "возможностей увидеть Арчи и Лилибет" не было, новость об их предстоящем визите "стала шоком".

"Они пытаются это организовать, потому что возможности очень ограничены", - настаивал источник.

Сообщается также, что Миддлтон надеется, что 44-летний Уильям "появится", но в любом случае "уважает его решение".

Источник, близкий к королю, также утверждал, что будущий король встретится со своим младшим братом только "когда будет готов".

Принц Гарри и Меган Маркл приедут в Британию / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Это не входит в планы Уильяма, это планы Гарри", - заявили они. "Они также не ожидали, что Гарри приедет в Великобританию с Меган и детьми, поэтому он колебался. Если он еще не готов, воссоединения не будет".

Однако король Чарльз надеется увидеть Гарри и Маркл и инсайдеры называют его "реалистичным" в отношении восстановления испорченных отношений с сыном.

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