Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

Кратко:
- Чего хочет добиться Кейт
- Как это связано с детьми принца Гарри
Кейт Миддлтон пытается уговорить своего мужа, принца Уильяма, встретиться с его отчужденным братом, принцем Гарри, а также с его женой, Меган Маркл, и детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, во время их семейного визита в Великобританию в конце этого месяца.
"В настоящее время Уильям не планирует там присутствовать, но ситуация может измениться", - сообщили источники Us Weekly, пишет Page Six.
"Кейт пытается убедить Уильяма встретиться с Гарри, Меган и детьми", - продолжил инсайдер, добавив, что 44-летняя принцесса Уэльская также "заинтересована в встрече с детьми".
Поскольку в прошлом "возможностей увидеть Арчи и Лилибет" не было, новость об их предстоящем визите "стала шоком".
"Они пытаются это организовать, потому что возможности очень ограничены", - настаивал источник.
Сообщается также, что Миддлтон надеется, что 44-летний Уильям "появится", но в любом случае "уважает его решение".
Источник, близкий к королю, также утверждал, что будущий король встретится со своим младшим братом только "когда будет готов".
"Это не входит в планы Уильяма, это планы Гарри", - заявили они. "Они также не ожидали, что Гарри приедет в Великобританию с Меган и детьми, поэтому он колебался. Если он еще не готов, воссоединения не будет".
Однако король Чарльз надеется увидеть Гарри и Маркл и инсайдеры называют его "реалистичным" в отношении восстановления испорченных отношений с сыном.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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