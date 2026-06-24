Дети принца Гарри и Меган не увидят детей Уильяма и Кейт: в чем причина

Кратко:
- Почему не встретятся звездные дети
- Что говорят эксперты
Напряженный график, скорее всего, помешает детям принца Гарри и Меган Маркл воссоединиться с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время предстоящего визита Сассексов в Великобританию.
Королевский комментатор Аманда Матта заявила изданию Page Six, что "нет никаких признаков" того, что 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет пересекутся с 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи.
"Даже если отношения постепенно улучшаются, у Уэльского двора, вероятно, уже составлен плотный график на лето, и любое воссоединение кузенов потребует огромного количества планирования и доброй воли от всех заинтересованных сторон", — пояснила Матта.
Ведущий подкаста "Off With Their Heads" объяснил, что напряженность между братьями и их женами может стать "самым большим препятствием" на пути к воссоединению кузенов.
"Особенно если Кэтрин будет вовлечена в какие-либо потенциальные планы", — добавил Матта.
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О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
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