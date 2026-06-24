Дети принца Гарри и Меган не увидят детей Уильяма и Кейт: в чем причина

В Великобритании готовятся к визиту принца Гарри и Меган Маркл.

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Королевские кузены не встретятся снова / Коллаж Главред, фото Instagram/meghan, princeandprincessofwales

Кратко:

Почему не встретятся звездные дети

Что говорят эксперты

Напряженный график, скорее всего, помешает детям принца Гарри и Меган Маркл воссоединиться с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время предстоящего визита Сассексов в Великобританию.

Королевский комментатор Аманда Матта заявила изданию Page Six, что "нет никаких признаков" того, что 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет пересекутся с 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Даже если отношения постепенно улучшаются, у Уэльского двора, вероятно, уже составлен плотный график на лето, и любое воссоединение кузенов потребует огромного количества планирования и доброй воли от всех заинтересованных сторон", — пояснила Матта.

Ведущий подкаста "Off With Their Heads" объяснил, что напряженность между братьями и их женами может стать "самым большим препятствием" на пути к воссоединению кузенов.

Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

"Особенно если Кэтрин будет вовлечена в какие-либо потенциальные планы", — добавил Матта.

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