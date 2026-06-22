Наследники короны: принцы Уильям и Гарри похвастались повзрослевшими детьми

Принц Уильям и принц Гарри показали детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, meghan, princeandprincessofwales

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Как британские принцы отметили День отца

Как выглядят дети Уильяма и Гарри

Королевская семья Великобритании присоединилась к празднованию Дня отца. Принцы Уильям и Гарри появились на снимках со своими подросшими детьми в Instagram принца и принцессы Уэльских, а также на странице Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская не упустила возможности поздравить мужа с праздником и опубликовала нежное фото с Арчи и Лилибет. Дети нежно обняли отца, пряча лица, а сам принц Гарри смотрел в камеру со счастливой улыбкой. Меган подчеркнула, что их детям невероятно повезло с отцом.

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Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

"Им так повезло, что у них есть ты. Нам всем повезло. С Днем отца, единственный и неповторимый", — написала Маркл.

В отличие от брата, в аккаунте принца и принцессы Уэльских появилась подчеркнуто официальная фотография Уильяма. На снимке он был запечатлен не со всеми детьми, а только с принцессой Шарлоттой, единственной дочерью пары, что подчеркивает особую связь отца с ней. Фото, скорее всего, было сделано в день парада Trooping the Colour — официального дня рождения короля Великобритании. Принца Уильяма, который 21 июня праздновал не только День отца, но и собственный день рождения, поздравила вся семья. Кейт и дети оставили свои инициалы под трогательным обращением к нему.

Принц Уильям с дочерью - принцессой Шарлоттой / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"С днем рождения и Днем отца самого лучшего папу в мире! Мы тебя очень любим", — написала семья принца Уэльского.

Напомним, что недавно в прессе появилась информация о том, что принц Гарри может впервые посетить Великобританию с детьми после отказа от исполнения королевских обязанностей. Это может стать первой личной встречей наследников британской монархии.

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