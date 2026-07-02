Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Узнайте, как правильно опрыскивать помидоры борной кислотой во время цветения, чтобы увеличить количество завязей и получить значительно больший урожай томатов.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhayu-pomidoriv-bude-vdvichi-bilshe-chim-obpriskati-tomati-pid-chas-cvitinnya-10777550.html Ссылка скопирована

Чем подкормить помидоры во время цветения - как увеличить урожай томатов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Чем опрыскать помидоры во время цветения

Как увеличить урожай помидоров

Чем полить помидоры для завязывания плодов

Правильная подкормка томатов в период массового цветения помогает растениям сформировать больше завязей и заложить будущий урожай. Одним из самых эффективных средств для этого считается борная кислота, которая стимулирует цветение, улучшает завязывание плодов и помогает растениям быстрее усваивать необходимый бор. Об этом рассказал блогер, автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник.

Главред выяснил, чем подкормить помидоры.

видео дня

Чем опрыскать помидоры во время цветения

По его словам, обработку нужно проводить именно в период массового цветения, когда на первых кистях уже начали формироваться плоды, но в то же время активно цветут следующие кисти.

"Она нужна для того, чтобы все эти цветочки опылились и превратились в помидоры. Потому что именно эта обработка стимулирует цветки к завязыванию плодов. Кроме того, если ваши томаты очень плохо цветут, то эта обработка дополнительно поможет образованию большего количества бутонов", - пояснил эксперт.

Николай Тертишник добавил, что увеличение количества цветков напрямую влияет на будущую урожайность растений.

"Чем больше будет цветков, тем больше потом будет у вас урожай. Поэтому не пропустите эту обработку. Проводится она обязательно в период, когда идет массовое цветение томатов", - отметил специалист.

Борная кислота для томатов: как правильно приготовить раствор

Для подкормки эксперт рекомендует использовать обычную борную кислоту независимо от производителя.

"Именно она является лучшим стимулятором для растения, позволяющим увеличить урожай. Производитель не имеет значения. Однако борную кислоту нужно правильно разводить", - подчеркнул Тертишник.

Для приготовления раствора понадобится:

5 граммов борной кислоты (чайная ложка без горки);

небольшая емкость;

горячая вода;

10 литров теплой воды для окончательного разведения.

Эксперт обращает внимание, что порошок необходимо полностью растворить именно в горячей воде.

"Борная кислота не растворяется в холодной воде. А если она плохо растворится, кристаллы борной кислоты могут вызвать ожоги у растения", - пояснил эксперт.

После полного растворения концентрат нужно вылить в 10 литров теплой воды и тщательно перемешать.

Как правильно опрыскивать помидоры борной кислотой

Обрабатывать растения лучше всего рано утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.

"Опрыскивание лучше проводить либо ранним утром, либо вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей. Ведь капли, оставшиеся на листьях томатов, могут вызвать ожоги", - пояснил специалист.

Также не стоит проводить обработку в сильную жару.

"Когда на улице жара, а вы будете проводить опрыскивание, раствор не успеет впитаться в листья, а просто испарится. Поэтому это не будет очень эффективным для ваших растений", - отметил эксперт.

Во время опрыскивания нужно равномерно смочить всё растение.

"Опрыскивать нужно всё растение - цветки, плоды, ствол и листья. И вы действительно увидите после этой обработки, что ваши растения начнут расти более бурно", - сказал специалист.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Каковы признаки недостатка бора у томатов

Одним из характерных признаков дефицита бора являются мелкие и скрученные верхние листья.

"Если у ваших томатов верхние листья очень мелкие и скручиваются, то эта подкормка также им поможет. Это явный признак недостатка бора. Именно томаты чаще всего испытывают дефицит этого элемента", - пояснил Тертишник.

По словам эксперта, другие огородные культуры также можно обрабатывать этим раствором.

"Эту подкормку можно применять также для огурцов, баклажанов, сладкого перца, моркови, свеклы. Потому что, помимо тех свойств, о которых я вам только что рассказывал, борная кислота обладает еще и фунгицидным действием", - добавил эксперт.

Можно ли поливать помидоры борной кислотой под корень

Эксперт отмечает, что наилучший результат дает сочетание внекорневой и корневой подкормки.

"Также можно не только опрыскивать растения, но и подкормить их под корень. Но опрыскивание по листьям очень быстро доставит бор внутрь растения. А подкормка под корень будет действовать медленнее, потому что бор очень медленно перемещается по тканям растения", - пояснил специалист.

Перед поливом почву нужно хорошо увлажнить.

"Поэтому лучше и опрыскать растение, и полить под корень. Для этого предварительно нужно полить грядку, а затем под каждое растение добавить один литр раствора борной кислоты", - подытожил эксперт.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV" У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своём профессиональном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур. На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческие секреты по уходу за садом и огородом, а также множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред