Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

Кремль может попытаться открыть новый фронт на севере Украины. Существует ли реальная угроза наступления на Черниговскую область и какую цель преследует Россия.

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Возможно ли наступление России с севера / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский, defence-ua.com

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Зачем Кремлю открывать новый фронт в Черниговской области

Может ли Беларусь снова стать плацдармом для вторжения

После заявлений главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о возможном наступлении российских войск на Черниговскую область вопрос о новом фронте на севере Украины вновь оказался в центре внимания. В то же время военные эксперты считают, что даже если Кремль решится на такую операцию, её главной целью вряд ли станет захват Киева или Чернигова.

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Главред собрал всю доступную на данный момент информацию о возможном новом наступлении России на севере Украины.

В ВСУ предупредили о возможном наступлении России с севера

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ТСН 30 июня заявил, что российское командование рассматривает возможность наступательных действий на севере Украины.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными: возможны наступательные действия на севере, с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся", - сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, потенциальное наступление может быть направлено на Черниговскую область. При этом основной целью России станет не столько захват новых территорий, сколько создание дополнительного участка фронта.

"Такой способ растяжения фронта и лишения нас резервов, учитывая общую численность собственных войск и количество боевых бригад, полков", - отметил он.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что на данный момент украинская разведка не фиксирует признаков подготовки наступления со стороны Беларуси.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Зачем Кремлю открывать новый фронт в Черниговской области

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что угроза нового наступления на севере вполне реальна.

"Если сопоставить эвакуацию, заявление господина Сырского, информацию из военных кругов о возможном переброске войск, то вероятность каких-либо наступательных действий на Киев или Черниговскую область вполне реальна", - сказал Гетьман.

По его мнению, Россия вряд ли ставит перед собой задачу захватить Киев или Чернигов. Зато главной целью врага будет вынудить Украину перебрасывать резервы и растягивать линию обороны.

По словам эксперта, переброска украинских сил на север может ослабить оборону на других участках фронта и создать для российской армии более благоприятные условия для наступления.

В то же время аналитик предполагает, что новые подразделения Россия может задействовать в первую очередь на востоке Украины, где продолжает попытки захватить всю территорию Донецкой области. Для возможных действий на северном направлении, по его мнению, могут быть задействованы воздушно-десантные войска и морская пехота.

При этом эксперт отметил, что ситуация на северном направлении существенно отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

"Строить сверхмощные укрепления сейчас не так важно, как создать оборону с большим количеством дронов", - подытожил Гетьман.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Может ли Беларусь снова стать плацдармом для вторжения

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов считает, что открытие полноценного второго фронта с территории Беларуси пока маловероятно.

По его словам, хотя Кремль и пытается втянуть Минск в войну, непосредственное участие белорусской армии выглядит маловероятным.

В то же время Жданов не исключает проведения Россией провокаций без прямого согласия самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Возможно, это будет провокация под чужим флагом. И здесь Лукашенко будет бессилен, потому что ее могут осуществить, не согласовывая с ним, а договорившись на местах с лояльными к России генералами в генеральном штабе белорусской армии", - отмечает Жданов.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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