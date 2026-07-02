Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

Инна Ковенько
2 июля 2026, 18:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кремль может попытаться открыть новый фронт на севере Украины. Существует ли реальная угроза наступления на Черниговскую область и какую цель преследует Россия.

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину
Возможно ли наступление России с севера / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский, defence-ua.com

Читайте в материале:

  • Зачем Кремлю открывать новый фронт в Черниговской области
  • Может ли Беларусь снова стать плацдармом для вторжения

После заявлений главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о возможном наступлении российских войск на Черниговскую область вопрос о новом фронте на севере Украины вновь оказался в центре внимания. В то же время военные эксперты считают, что даже если Кремль решится на такую операцию, её главной целью вряд ли станет захват Киева или Чернигова.

видео дня

Главред собрал всю доступную на данный момент информацию о возможном новом наступлении России на севере Украины.

В ВСУ предупредили о возможном наступлении России с севера

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ТСН 30 июня заявил, что российское командование рассматривает возможность наступательных действий на севере Украины.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными: возможны наступательные действия на севере, с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся", - сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, потенциальное наступление может быть направлено на Черниговскую область. При этом основной целью России станет не столько захват новых территорий, сколько создание дополнительного участка фронта.

"Такой способ растяжения фронта и лишения нас резервов, учитывая общую численность собственных войск и количество боевых бригад, полков", - отметил он.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что на данный момент украинская разведка не фиксирует признаков подготовки наступления со стороны Беларуси.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Зачем Кремлю открывать новый фронт в Черниговской области

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что угроза нового наступления на севере вполне реальна.

"Если сопоставить эвакуацию, заявление господина Сырского, информацию из военных кругов о возможном переброске войск, то вероятность каких-либо наступательных действий на Киев или Черниговскую область вполне реальна", - сказал Гетьман.

По его мнению, Россия вряд ли ставит перед собой задачу захватить Киев или Чернигов. Зато главной целью врага будет вынудить Украину перебрасывать резервы и растягивать линию обороны.

По словам эксперта, переброска украинских сил на север может ослабить оборону на других участках фронта и создать для российской армии более благоприятные условия для наступления.

В то же время аналитик предполагает, что новые подразделения Россия может задействовать в первую очередь на востоке Украины, где продолжает попытки захватить всю территорию Донецкой области. Для возможных действий на северном направлении, по его мнению, могут быть задействованы воздушно-десантные войска и морская пехота.

При этом эксперт отметил, что ситуация на северном направлении существенно отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

"Строить сверхмощные укрепления сейчас не так важно, как создать оборону с большим количеством дронов", - подытожил Гетьман.

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Может ли Беларусь снова стать плацдармом для вторжения

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов считает, что открытие полноценного второго фронта с территории Беларуси пока маловероятно.

По его словам, хотя Кремль и пытается втянуть Минск в войну, непосредственное участие белорусской армии выглядит маловероятным.

В то же время Жданов не исключает проведения Россией провокаций без прямого согласия самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Возможно, это будет провокация под чужим флагом. И здесь Лукашенко будет бессилен, потому что ее могут осуществить, не согласовывая с ним, а договорившись на местах с лояльными к России генералами в генеральном штабе белорусской армии", - отмечает Жданов.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Беларусь Черниговская область российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:57Война
Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

18:45Аналитика
Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Последние новости

20:01

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минуты

19:46

Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огородеВидео

19:24

Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

19:23

Люди, рожденные в названные даты, особенные: поражают своей силой

19:15

Почему 3 июля нельзя вспоминать старые конфликты: какой церковный праздник

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
18:57

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:54

Посреди города выросла новая "Берлинская стена": жители бьют тревогу

18:53

Готовы сотни дронов и ракет: Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ

18:45

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

Реклама
18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

18:11

Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

17:32

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:23

Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопаркФото

17:22

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:12

"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

17:04

Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

16:53

Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник "дядя Вова"

Реклама
16:36

"Стоп коррупции": национализация "Мотор Сичи" могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

16:32

Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилосьВидео

16:30

Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбкуВидео

16:27

Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атакиВидео

16:21

Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

16:07

Окна будут кристально чистыми: копеечное средство из кухни, которое заменит химию

15:58

Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

15:50

Изменения в жизни 3 июля 2026 года: пять знаков, которым предстоит успех

15:30

Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье домаВидео

15:26

Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

15:11

Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

14:59

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на РовенщинеФото

14:52

"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрелаВидео

14:51

Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

14:39

Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

14:18

Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

14:07

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

14:04

Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

14:01

Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

13:50

Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

Реклама
13:41

Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

13:29

Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется водаВидео

13:27

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

12:57

"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

12:36

Цена превышает $5 млн: что написано в самом дорогом письме мира

12:35

Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

12:34

Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

12:27

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

12:06

Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшиеФото

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять