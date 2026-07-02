Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбку

Стилист Елена Солев назвала сатиновую юбку одной из самых универсальных вещей летнего гардероба.

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Сатиновая юбка на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, lisa98w; скриншот из видео

Вы узнаете:

как правильно выбрать сатиновую юбку

с чем носить атласную юбку летом 2026

какие сочетания помогут создать образ в стиле "тихая роскошь"

Сатиновая юбка уже несколько сезонов подряд остается одной из самых универсальных вещей женского гардероба. Главред расскажет, как выбрать идеальную модель и с чем её носить.

Как выбрать сатиновую юбку

Прежде всего стилистка Елена Солев советует обратить внимание на посадку и детали модели.

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"При выборе отдавайте предпочтение модели без открытой резинки, а также примеряйте по бедрам, а не по талии. Длина миди - самая универсальная. И именно посадка определяет, будет ли юбка выглядеть дорого или как домашний вариант", - говорит Солев.

Как выбрать сатиновую юбку / фото: pinterest.com, elinwesther

С чем носить сатиновую юбку

Первый способ сделать образ интереснее - сочетать сатин с более фактурными материалами.

"Носим с контрастными фактурами, чтобы добиться баланса - с кардиганами, свитерами и тонким трикотажем", - советует стилистка.

Такой прием придает образу глубину и делает его более дорогостоящим на вид.

Спортивный шик

Не менее актуальным остается сочетание женственной юбки со спортивным верхом.

"Второй вариант - со спортивными вещами. Самый простой способ - сделать образ современным. Свитшоты, бомберы и самый горячий тренд сезона - ветровки - создают классный контраст женственности и спорта", - отмечает эксперт.

Атласная юбка в спортивном стиле / фото: pinterest.com, tagreedsabir

Трендовый принт 2026

Для тех, кто любит трендовые сочетания, стилистка рекомендует обратить внимание на популярный принт.

"Третий вариант - с актуальным принтом в горошек", - говорит Солев.

Сатиновая юбка с жакетом

Еще одна беспроигрышная комбинация - сатиновая юбка и жакет.

"Четвертый вариант - с жакетами разной длины и кроя, от укороченных до удлиненных моделей, а также жакетами в стиле Chanel для более элегантных образов", - объясняет специалист.

Контраст гладкого сатина и замши также остается одним из самых актуальных приемов.

"Пятое - с замшевыми куртками и пиджаками. Выглядит максимально свежо и современно за счет контраста фактур", - отмечает стилистка.

Атласная юбка с жакетом / фото: pinterest.com, irinaparis8190

Атласная юбка с рубашкой

Самое лаконичное сочетание подойдет практически для любого случая.

"И последний вариант - с рубашками. Просто, но очень красиво и изысканно", - подытоживает Солев.

С чем носить сатиновую юбку - советы стилиста:

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Об авторе: Елена Солев Елена Солев (olenasolev) - украинская стилистка, работающая в Нюрнберге и Париже. В своём блоге она предлагает услуги по анализу гардероба, составлению сезонных капсульных коллекций и сопровождению во время шопинга в столице Франции. Эксперт специализируется на решении таких распространенных проблем, как избыток вещей при полном отсутствии идей для образов, поиск качественной базовой одежды вне трендов, а также создание стильного офисного гардероба.

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