Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбку

Вы узнаете:
- как правильно выбрать сатиновую юбку
- с чем носить атласную юбку летом 2026
- какие сочетания помогут создать образ в стиле "тихая роскошь"
Сатиновая юбка уже несколько сезонов подряд остается одной из самых универсальных вещей женского гардероба. Главред расскажет, как выбрать идеальную модель и с чем её носить.
Как выбрать сатиновую юбку
Прежде всего стилистка Елена Солев советует обратить внимание на посадку и детали модели.
"При выборе отдавайте предпочтение модели без открытой резинки, а также примеряйте по бедрам, а не по талии. Длина миди - самая универсальная. И именно посадка определяет, будет ли юбка выглядеть дорого или как домашний вариант", - говорит Солев.
С чем носить сатиновую юбку
Первый способ сделать образ интереснее - сочетать сатин с более фактурными материалами.
"Носим с контрастными фактурами, чтобы добиться баланса - с кардиганами, свитерами и тонким трикотажем", - советует стилистка.
Такой прием придает образу глубину и делает его более дорогостоящим на вид.
Спортивный шик
Не менее актуальным остается сочетание женственной юбки со спортивным верхом.
"Второй вариант - со спортивными вещами. Самый простой способ - сделать образ современным. Свитшоты, бомберы и самый горячий тренд сезона - ветровки - создают классный контраст женственности и спорта", - отмечает эксперт.
Трендовый принт 2026
Для тех, кто любит трендовые сочетания, стилистка рекомендует обратить внимание на популярный принт.
"Третий вариант - с актуальным принтом в горошек", - говорит Солев.
Сатиновая юбка с жакетом
Еще одна беспроигрышная комбинация - сатиновая юбка и жакет.
"Четвертый вариант - с жакетами разной длины и кроя, от укороченных до удлиненных моделей, а также жакетами в стиле Chanel для более элегантных образов", - объясняет специалист.
Контраст гладкого сатина и замши также остается одним из самых актуальных приемов.
"Пятое - с замшевыми куртками и пиджаками. Выглядит максимально свежо и современно за счет контраста фактур", - отмечает стилистка.
Атласная юбка с рубашкой
Самое лаконичное сочетание подойдет практически для любого случая.
"И последний вариант - с рубашками. Просто, но очень красиво и изысканно", - подытоживает Солев.
С чем носить сатиновую юбку - советы стилиста:
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Об авторе: Елена Солев
Елена Солев (olenasolev) - украинская стилистка, работающая в Нюрнберге и Париже. В своём блоге она предлагает услуги по анализу гардероба, составлению сезонных капсульных коллекций и сопровождению во время шопинга в столице Франции. Эксперт специализируется на решении таких распространенных проблем, как избыток вещей при полном отсутствии идей для образов, поиск качественной базовой одежды вне трендов, а также создание стильного офисного гардероба.
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