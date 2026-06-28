Что носить вместо джинсов летом: 7 удобных вариантов, которые не боятся жары

Стилист Лена Незлая назвала семь стильных альтернатив джинсам, которые обеспечат комфорт даже в самые жаркие дни.

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Альтернатива джинсам на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, silk__lovers, скриншот из видео

Вы узнаете:

что носить летом вместо джинсов

какие модные брюки и юбки выбрать на лето 2026

какие летние низы сочетаются с любым верхом

В летнюю жару плотный деним далеко не всегда является лучшим выбором. Если хочется выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно, стоит обратить внимание на более лёгкие модели брюк, шорт и юбок. Главред расскажет, какие семь вариантов станут отличной заменой джинсам этим летом.

Какие брюки носить летом вместо джинсов

Стилист Лена Незлая считает, что легкие брюки остаются самой универсальной альтернативой дениму. Они не сковывают движений, выглядят актуально и легко сочетаются с базовыми вещами. Стилист советует обратить внимание на:

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брюки-аладины;

сатиновые брюки;

льняные брюки.

"Во-первых — брюки-аладины. Очень трендовый вариант уже несколько сезонов. Но важно правильно их стилизовать, чтобы не утяжелять нижнюю часть образа. Второе — сатиновые брюки. Мой абсолютный фаворит. У меня уже есть три пары, потому что они сочетаются буквально со всем и всегда добавляют образу интересную фактуру. Третье — льняные брюки. Классика, которая не выходит из моды. Комфортно, легко и всегда уместно", — стилистка Лена Незлая.

Брюки-аладины на лето / скриншот из видео

Модные капри и джоггеры на лето 2026

Еще один тренд сезона — удобные модели, которые легко адаптировать к городскому гардеробу.

капри;

легкие джоггеры.

"Капри. Особенно мне нравится сочетание с более объёмным верхом и балетками или kitten heels. Лёгкие джоггеры — идеальный вариант, когда хочется максимально комфортно, но при этом актуально", — пояснила эксперт.

Капри — тренд 2026 / скриншот из видео

Какие шорты выбрать на лето 2026

Шорты давно перестали быть исключительно пляжной одеждой. Правильно подобранная модель будет уместно смотреться и в офисе, и на прогулке, и во время вечернего выхода. Стилистка рекомендует:

бермуды;

сатиновые шорты.

"Шорты. Бермуды — для офиса и на каждый день. Атласные шорты — для прогулок и вечерних выходов", — отметила Незлая.

Какие шорты в моде в 2026 году / скриншот из видео

Какие юбки в моде летом 2026 года

Если хочется сделать образ более женственным, стоит обратить внимание на миди-юбки разных фасонов. Среди актуальных моделей:

А-силуэт;

сатиновые юбки;

льняные модели на запах.

"Юбки миди. Это могут быть юбки А-силуэта, сатиновые, льняные на запах. Выбирайте свой вариант. Это именно та вещь, которая мгновенно придает образу женственности", — подытожила специалист.

Модная юбка на лето 2026 / скриншот из видео

Модные тренды на лето 2026 — советы стилиста:

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Об авторе: Лена Незлая Лена Незлая — украинская инфлюенсерша и лайфстайл-блогерша, проживающая в Варшаве. На своей странице, насчитывающей более 34 тысяч подписчиков, она делится контентом о стиле, книгах и велнесе.

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