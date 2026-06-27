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Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемодана

Кристина Трохимчук
27 июня 2026, 16:17
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Стилист Яна Марковская рассказала, какие вещи помогут составить универсальный летний гардероб для отпуска.
Летние образы на отпуск 2026
Летние образы для отпуска 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, DreamyAuraHub_27, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • что взять с собой в отпуск на море для стильных образов
  • как составить капсульный гардероб на лето 2026
  • какие вещи не мнутся в чемодане

Летний отпуск не требует большого количества вещей, если гардероб продуман правильно. Главред расскажет, как составить универсальную капсулу, которая подойдет для любого возраста и типа фигуры.

Что взять в чемодан на море

Стилистка Яна Марковская объяснила, что именно верхняя одежда создает наибольшее количество сочетаний, поэтому ей стоит уделить особое внимание. По словам стилистки, для недельного отпуска достаточно всего трех универсальных моделей.

видео дня
  • белая футболка из качественного плотного премиального хлопка;
  • фактурная майка в рубчик из смеси шелка и хлопка;
  • структурный жилет из смесовой ткани льна и вискозы.

"Чтобы семь дней выглядеть свежо, нам нужно всего три уникальных верха. Первый — белая футболка из премиум-хлопка. Ткань должна быть плотной и матовой, чтобы поддерживать линию плеч на любой фигуре. Второе — фактурная майка-топ в рубчик из смеси шелка и хлопка. Благодаря широким бретелям она полностью скрывает нижнее белье, поэтому уместна в любой ситуации. И третье — структурный костюмный жилет из льна и вискозы с V-образным вырезом. Носим его на голую кожу вместо топа или расстегнутым поверх майки или футболки", — стилистка Яна Марковская.

Как одеваться в отпуске в 2026 году
Как одеваться в отпуске 2026 / скриншот из видео

Капсульный гардероб на лето 2026

Даже в жару легкий второй слой помогает сделать образ завершенным и пригодится вечером или в помещениях с кондиционером.

  • оверсайз-рубашка из тенселя или лиоцелла;
  • легкий пластичный кардиган из смеси шелка и вискозы.

"Оверсайз-рубашка с мужским плечом в тонкую полоску мягко ниспадает и вообще не мнётся. Также берем пластичный кардиган из смеси шелка и вискозы, который можно накинуть на футболку или надеть отдельно", — Марковская.

Рубашка оверсайз на лето
Оверсайз-рубашка на лето / скриншот из видео

Стильные образы для отпуска 2026

Чтобы не перегружать чемодан, достаточно нескольких универсальных моделей, которые легко комбинируются между собой.

  • брюки-палаццо из смеси льна и вискозы;
  • строгие шорты-бермуды;
  • шелковая юбка макси;
  • лаконичное платье миди на широких бретелях.

"Вместо тяжелого денима берем свободные брюки-палаццо из смеси льна и вискозы. Благодаря вискозе в составе они струятся в движении и не образуют жесткого круга на животе. Далее — строгие шорты-бермуды до колена из костюмной ткани из льна и вискозы. Для вечера в городе — шелковая юбка макси из плотного сатина или купро, скроенная по косой. И лаконичное платье-миди на широких бретелях", — пояснила эксперт.

Стильные шорты на лето 2026 года
Стильные шорты на лето 2026 / скриншот из видео

Какую обувь и аксессуары взять в отпуск

Именно аксессуары делают летний гардероб завершенным и помогают легко менять настроение образов.

Стилист рекомендует взять:

  • белые кожаные кеды;
  • кожаные слайдеры на анатомической подошве;
  • большую сумку из рафии;
  • минималистичную сумку через плечо;
  • панаму из рафии;
  • большие очки в черепаховой оправе;
  • шелковый платок-каре.

"Добавляем обувь: белые кожаные кеды для перелетов и прогулок по городу и кожаные слайдеры на анатомической подошве. Подбираем аксессуары: большую сумку из рафии с кожаной отделкой, минималистичную сумку-кроссбоди, панаму из рафии, которую легко свернуть в чемодан, большие очки в черепаховой оправе без логотипов и шелковый платок-каре", — советует специалист.

Аксессуары для отпуска 2026
Аксессуары для отпуска 2026 / скриншот из видео

Как адаптировать пляжный образ для города

По словам Яны Марковской, пляжный гардероб может легко работать и за пределами побережья. Для этого достаточно правильно стилизовать уже знакомые вещи.

"Цельный купальник можно носить как эффектное утягивающее боди под любой низ, а из раздельного взять только верх и стилизовать его как самостоятельный бра-топ. Достаточно накинуть сверху воздушное льняное или шелковое кимоно, которое сначала спасает от жары на пляже, а потом так же уместно смотрится на городских прогулках. Добавьте немного летних украшений — цепочки, ракушки или барочные жемчужины — и ваш образ мгновенно меняет настроение и приобретает совершенно иной вид", — подытожила стилистка.

Летний гардероб 2026 для отпуска — советы стилиста:

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Об авторе: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный фэшн-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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