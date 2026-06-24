До -50% на одежду и обувь культовых брендов в июне: MD Fashion запускает несколько выгодных Summer Sale

https://glavred.info/fashion/do-50-na-odezhdu-i-obuv-kultovyh-brendov-v-iyune-md-fashion-zapuskaet-neskolko-vygodnyh-summer-sale-10775393.html Ссылка скопирована

Обычно магазины устраивают распродажи в августе, когда легкие вещи пора прятать на дальнюю полку шкафа до следующего года. Сломать эту систему и отдать актуальные товары по сниженным ценам в самом начале сезона решил мультибрендовый магазин MD Fashion.

Масштабный Summer Sale, который продлится до 30 июня, — отличный повод купить качественную обувь, стильный деним, платья и базовые футболки из ассортимента культовых брендов. Самые ходовые размеры быстро исчезают из каталога, поэтому откладывать шопинг до конца месяца точно не стоит. Чтобы ознакомиться с предложением, перейдите на главную страницу MD Fashion и нажмите на интересующий баннер, чтобы напрямую перейти к нужным скидкам.

Минус 40% на базу и спорт: забираем хиты сезона

Для тех, кто ищет качественные повседневные вещи, магазин запустил акцию со скидками до -40%. В категорию попали тысячи товаров из актуальных коллекций.

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Это тот редкий случай, когда выбор действительно широк: от базовых футболок, джинсов и платьев до обуви и аксессуаров. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Pepe Jeans заслужили репутацию брендов, которые умеют находить баланс между комфортом, качеством и современным дизайном. Их вещи редко покупают на один сезон. Чаще они остаются в гардеробе на годы — потому что хорошо сочетаются между собой и легко комбинируются с уже имеющейся одеждой.

Половина цены на премиум: скидки до -50% на Diesel, Karl Lagerfeld и другие коллекции

Второй крупный сейл — для ценителей дизайна "с характером". Размер дисконта на избранные позиции из каталогов Diesel, Karl Lagerfeld и Gant достигает -50%.

Каждый из этих брендов по-своему привлекателен. Diesel известен качественным денимом и смелыми дизайнерскими решениями. Karl Lagerfeld предлагает современный городской гардероб с узнаваемой эстетикой и выразительными деталями. Gant ставит на элегантный casual, одинаково уместный в офисе, городе и путешествиях.

Акционные предложения распространяются на одежду, обувь и аксессуары. Это хорошая возможность приобрести вещи, которые редко попадают в категорию импульсивных покупок.

MD Fashion: когда все нужные бренды собраны в одном месте

MD Fashion — популярный мультибрендовый интернет-магазин. В ассортименте представлены более 200 украинских и международных брендов: от повседневной одежды и обуви до спортивных коллекций, денима, аксессуаров и детских линеек. Вместо того чтобы оформлять несколько заказов в разных магазинах, необходимые вещи можно выбрать из одного каталога.

Покупать онлайн удобно и выгодно. MD Fashion предлагает:

Несколько способов доставки. Заказы можно получить в отделении или почтомате "Новой Почты", оформить курьерскую доставку по адресу либо воспользоваться самовывозом из физических магазинов сети.

Варианты оплаты. Доступна оплата банковской картой на сайте и наложенный платеж. Во втором случае покупатель может осмотреть заказ при получении.

Клубную программу. За покупки начисляются бонусы — до 15% от суммы заказа. Накопленными баллами можно частично оплачивать следующие покупки.

Подарочные сертификаты. Если нужен подарок, можно оформить сертификат подходящего номинала и предоставить право выбора получателю.

До завершения Summer Sale осталось немного времени. Если обновление гардероба все равно было в планах на это лето, сейчас — один из удачных моментов, чтобы купить обновки выгодно.

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