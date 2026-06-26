Как правильно носить полоску: Андре Тан раскрыл секреты

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как носить полоску.

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Андре Тан рассказал, как носить полоску / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Кратко:

Какой тип фигуры подходит под полоску

Как носить с разными типами фигур

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, как правильно носить полоску и как выбрать именно "свою".

Об этом он рассказал 1+1.

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По словам дизайнера, секрет идеального аутфита состоит в том, чтобы с помощью одежды сбалансировать пропорции. Полоска справляется с этой задачей блестяще.

"Если у вас тип фигуры "груша", то ваша задача – привлечь внимание к верхней части тела. Смело выбирайте топы, блузки и джемпера с классической горизонтальной полоской. Для низа лучше подойдут однотонные брюки или юбки с едва заметной вертикальной линией, которая визуально удлинит ноги", - говорит он.

Андре Тан рассказал, как носить полоску / Фото 1+1

Если тип фигуры "Перевернутый треугольник", то нужно работать с точностью до наоборот. "Выбирайте вертикальную полоску для рубашек и жакетов, а горизонтальную или широкую диагональную — для юбок или палаццо, чтобы добавить требуемый объем бедрам", - добавляет он.

Если же есть несколько лишних килограмм, то широкая горизонтальная контрастная полоска действительно может добавить нежелательный объем. "Ваш лучший друг – вертикальная линия средней толщины. Она создает эффект вытянутого силуэта. Также обратите внимание на диагональную полоску – это настоящий "фотошоп" в реальной жизни, гениально маскирующий любые нюансы фигуры", - рассказывает дизайнер.

Андре Тан добавляет, что полоска – это не вызов, а возможность управлять впечатлением и создавать безупречный силуэт. "Не бойтесь экспериментировать и примерить разные варианты", — подытожил Андре Тан.

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О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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