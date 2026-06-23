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Как выглядеть стильно даже в летнюю жару: 5 простых советов от стилиста

Кристина Трохимчук
23 июня 2026, 16:42
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Стилист Евгения Болгова рассказала, какие вещи помогут чувствовать себя комфортно в жару и при этом выглядеть элегантно.
Мода на лето 2026 года
Мода на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, InmaculadaCM, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что носить в жару для стильных летних образов
  • Какие ткани выбирать для летнего гардероба 2026
  • Как выглядеть дорого даже в самые жаркие дни

Летняя жара часто заставляет искать компромисс между комфортом и стильным внешним видом. Главред поделится простыми приёмами, которые помогут собрать стильный и элегантный гардероб на лето 2026, в котором вы не будете страдать от жары.

Свободные платья для комфортных летних образов

Стилистка Евгения Болгова считает, что одной из главных вещей летнего гардероба остаются платья свободного кроя. Они не сковывают движений, позволяют телу дышать и создают изящный силуэт.

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"Отдавайте предпочтение свободным платьям как мини-, так и макси-длины. Они обеспечивают комфорт в жару и создают легкий и элегантный силуэт", — советует Болгова.

Такие модели легко адаптируются как для городских прогулок, так и для отдыха или вечерних выходов.

Свободное летнее платье
Свободное летнее платье / скриншот из видео

Льняные костюмы в светлых оттенках

Лен остается одним из лучших материалов для лета. Особенно актуальными в 2026 году будут светлые льняные комплекты, которые выглядят свежо и дорого.

"Выбирай льняные комплекты в светлых оттенках. Они выглядят свежо, легко и создают ощущение непринужденного и дорогого стиля", — отмечает стилистка.

Светлые цвета дополнительно помогают комфортнее переносить высокую температуру и делают образ более легким.

Летний льняной костюм
Летний льняной костюм / скриншот из видео

Ришелье и фактурные ткани

Даже самый простой комплект может заиграть по-новому благодаря интересной фактуре ткани. Именно поэтому стоит обратить внимание на вещи с вышивкой ришелье.

"Не забывай о фактурности. Топы, рубашки, юбки и брюки с вышивкой ришелье придают образам глубину и делают даже самые простые сочетания более изысканными", — объясняет эксперт.

Такие детали придают образу характер без излишнего количества аксессуаров.

Блуза с вышивкой
Блуза с вышивкой "ришелье" / скриншот из видео

Натуральные ткани для жаркой погоды

Выбор ткани имеет решающее значение летом. Лучше всего себя показывают лен, хлопок и вискоза, которые обеспечивают комфорт даже во время сильной жары.

"Обрати внимание на свободные блузки и рубашки из натуральных тканей. Лен, хлопок и вискоза позволяют коже дышать и создают красивый, непринужденный силуэт", — подчеркивает Болгова.

Такие вещи остаются актуальными независимо от трендов и легко сочетаются друг с другом.

Рубашка из натуральной ткани
Рубашка из натуральной ткани / скриншот из видео

Базовые майки — основа летнего гардероба

Еще один универсальный элемент летнего гардероба — свободные льняные или шелковые майки. Они подходят для создания десятков различных комплектов.

"Свободные льняные или шелковые майки — идеальная основа для летних образов. Они легко сочетаются с юбками, шортами, льняными или сатиновыми брюками и придают образам элегантную непринужденность", — подытожила специалист.

Именно такие базовые вещи позволяют создавать стильные образы без лишних затрат и сложных комбинаций.

Базовые майки на лето
Базовые майки на лето / скриншот из видео

Летние тренды 2026 — советы стилиста:

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Об авторе: Евгения Болгова

Евгения Болгова — персональный стилист, которая помогает клиентам сформировать эффективный гардероб и подбирает образы, идеально соответствующие их ритму жизни. Эксперт проводит анализ гардероба, формирует индивидуальные капсульные коллекции и занимается обучением в сфере стиля.

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