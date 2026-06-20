Кольца на ногах и жемчуг: дизайнер назвал главные аксессуары лета

Кратко:
- Какие аксессуары будут в моде
- Что интересного будут носить модницы
Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал акценты в образе, которые заставят мужчин оборачиваться вам в след, рассказал, какими аксессуарами нужно обязательно обзавестись этим летом.
"Собрал детали, которые будут формировать летний стиль в 2026 году", - пишет он.
Морские мотивы
Украшения с ракушками, подвески, сережки и детали - главные летние акценты.
Кольца на пальцах
Кольца на пальцах - это микро тренд. Выглядит максимально инстаграммно, особенно в открытой обуви.
Оверсайз очки
Большие очки этим летом - не посто защита от солнца, а ключевой акцент образа.
Браслеты на щиколотках
Тонкие или массивные анкеты возвращаются этим летом, как заметный летний акцент.
Жемчуг
Жемчуг нужно носить как ежедневный аксессуар. "Теперь это не о строгости, а о мягкой, чистой эстетике лета", - говорит он.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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