Не только френч: какой педикюр покорил тренды лета 2026

Трендовый педикюр на лето 2026 года сочетает в себе минимализм и яркие акценты.

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Трендовый педикюр на лето-2026 / Коллаж: Главред, фото: Pinterest

Вы узнаете:

Какой педикюр будет в тренде летом 2026 года

Какие цвета стали главными фаворитами сезона

Какой дизайн подойдет к любому летнему образу

Летом педикюр становится важной деталью образа, ведь именно он дополняет открытую обувь и подчеркивает стиль. В этом сезоне эксперты советуют обратить внимание на сочетание элегантности и минимализма с яркими акцентами. В тренде как классика, так и свежие цветовые решения, которые легко интегрировать в летний гардероб.

Французский педикюр

Классический френч возвращается в моду и становится главным фаворитом лета-2026, пишет Vogue México. Аккуратная белая линия на кончике ногтя придает утонченность и универсально подходит к любой обуви. Это выбор для тех, кто ценит сдержанную эстетику и хочет выглядеть ухоженно без излишних деталей.

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Трендовый педикюр на лето-2026 / Фото: Pinterest

Голубой оттенок

Синий цвет этим летом — один из самых популярных. В моде как холодные ледяные и темно-синие тона, так и нежные небесно-голубые. Такой педикюр выглядит современно и придает образу свежесть. Он хорошо сочетается с джинсовыми образами, лёгкими платьями и босоножками в светлых оттенках.

Трендовый педикюр на лето-2026 / Фото: Pinterest

Пудровый "пало-де-роза"

Нежный пудровый цвет остается фаворитом сезона. Он универсален, легко сочетается с любой одеждой и создает эффект ухоженности без лишней яркости. Это идеальный вариант для поклонниц минимализма, которые хотят подчеркнуть естественность.

Трендовый педикюр на лето-2026 / Фото: Pinterest

Цвет сливочного масла

Жёлтый маслянистый оттенок снова вернулся в тренды. Он выглядит ярко и в то же время элегантно, особенно в сочетании с французским маникюром на руках. Такой педикюр придаёт образу летнее настроение и прекрасно смотрится с белыми или бежевыми босоножками.

Трендовый педикюр на лето-2026 / Фото: Pinterest

Перламутровый эффект

Глянцевое перламутровое покрытие — классика, которая не выходит из моды. Его можно создать с помощью хромовой пудры на белом фоне или использовать перламутровый лак, как это было популярно в 90-х. Такой вариант придает нежность и блеск, особенно в вечерних образах.

Трендовый педикюр на лето-2026 / Фото: Pinterest

Красный цвет

Красный педикюр остается вне времени. Для холодного подтона кожи стоит выбирать вишневые или бордовые оттенки, а для теплого — медные и оранжевые. Это выбор для тех, кто хочет выглядеть ярко и в то же время классически.

Трендовый педикюр на лето-2026 / Фото: Pinterest

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Об источнике: Vogue Vogue — ежемесячный журнал о моде, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире и "библией моды". Версии журнала выпускаются в двадцати странах мира. Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, на обложке которого была опубликована цветная фотография, снимки размещены на развороте, изображения обрезаны до краев без белых полей, использованы постановочные съемки, пишет Википедия.

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