Какие купальники 2026 могут испортить отдых: стилистка назвала коварные тренды

Стилист Яна Марковская назвала пляжные тренды лета 2026 года, которые могут разочаровать уже после первого использования.

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Купальники на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, yolandardgz; скриншот из видео

Вы узнаете:

какие купальники 2026 года лучше не покупать

антитренды лета 2026

почему некоторые модные купальники неудобны для отдыха

Некоторые модели купальников эффектно смотрятся на подиумах или в соцсетях, но в реальной жизни оказываются совершенно непрактичными. Главред расскажет, какие купальники относятся к кратковременным трендам и почему они могут испортить летний отдых.

Купальники с кружевом

Первыми в список антитрендов стилистка Яна Марковская отнесла бикини с кружевом и декоративными деталями в стиле нижнего белья.

видео дня

Она отмечает, что подобные декоративные элементы быстро теряют привлекательность после контакта с водой.

"Все эти будуарные рюши и нежное кружево хорошо выглядят ровно три минуты до первого контакта с соленой водой и песком, где они мгновенно превращаются в унылую мокрую тряпку", - добавляет стилистка.

Кружевной купальник / скриншот из видео

Микробикини

Еще один модный тренд, который эксперт советует хорошо обдумать перед покупкой, - микробикини.

"На фотографиях в соцсетях эти три ниточки и два клочка ткани выглядят эффектно. Но давайте честно - это вещь исключительно для того, чтобы неподвижно лежать на шезлонге и молиться, чтобы не подул порывистый ветер", - отмечает специалист.

По словам Марковской, для активного пляжного отдыха такая модель практически не подходит.

Микрокупальник / скриншот из видео

Металлизированные купальники и блестки

Также стилистка не советует увлекаться металлизированными тканями, пайетками и массивным металлическим декором.

"Производители обещают вам образ королевы вечеринок, но на практике всё обстоит иначе. Под палящим солнцем эти металлические детали нагреваются так, что можно случайно поджарить себя ещё до обеда", - говорит Марковская.

Помимо дискомфорта, такие материалы быстро теряют свой вид.

"А дорогое золотое напыление после морской соли становится похожим на облупившуюся кухонную посуду", - подытоживает стилистка.

Блестящий купальник / скриншот из видео

Какой купальник выбрать на лето 2026 года - советы стилистки:

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Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская - персональный стилист и популярный фэшн-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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