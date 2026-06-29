Модные табу в прошлом: 3 правила стиля, которые позволено нарушать каждой

Стилист Анна Бобрецкая объяснила, почему некоторые модные правила уже давно перестали быть обязательными.

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Устаревшие модные правила / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, a_adri_ana_

Вы узнаете:

как сочетать сумку и обувь

можно ли сочетать золото и серебро

можно ли сочетать тёплые и холодные оттенки в образе

Мода постоянно меняется, а вместе с ней трансформируются и правила стиля. То, что ещё несколько лет назад считалось модным табу, сегодня стало одним из самых актуальных приёмов. Главред расскажет, каких ограничений больше не стоит бояться.

Как сочетать сумку и обувь

Стилистка Анна Бобрецкая считает, что одно из самых известных модных правил касается одинакового цвета сумки и обуви. Однако, по словам стилистки, современная мода не устанавливает жестких рамок.

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"И так, и так можно делать. Это зависит от вашего общего образа и вашего вкуса", - отмечает стилистка.

По её словам, не стоит беспокоиться о том, что одинаковые аксессуары будут выглядеть старомодно или, наоборот, разные цвета будут неуместны. Главное - чтобы всё гармонично сочеталось в рамках одного образа.

Обувь и сумка - как сочетать / скриншот из видео

Можно ли носить вместе золото и серебро

Микс металлов уже давно перестал быть модной ошибкой. Наоборот, он делает образ интереснее и современнее.

"Можно так делать, наоборот, нужно так делать. На мой взгляд, это выглядит гораздо интереснее, потому что я люблю, когда в образе и в стайлинге есть ощущение, будто вы не слишком сильно старались", - объясняет Бобрецкая.

Стилистка также обращает внимание на то, что сочетание золота и серебра используют даже известные ювелирные бренды.

"Если для вас авторитетом является ювелирный бренд Cartier, вы можете посмотреть, что у них есть как украшения, так и, например, различные часы с сочетанием золота и серебра. И это выглядит очень красиво, поэтому так делать можно", - добавляет эксперт.

Как сочетать золото и серебро в образе / скриншот из видео

Можно ли сочетать тёплые и холодные оттенки

Еще одно правило, которое постепенно утратило актуальность, - запрет на смешивание теплых и холодных цветов.

"В теории цветотипов раньше говорили, что так делать нельзя, но мне лично очень нравится сочетание тёплого белого с холодным белым. Это красиво смотрится и также добавляет вот эту нотку, будто вы не слишком сильно старались", - говорит стилистка.

По её мнению, именно такие нестандартные сочетания делают образ более живым и естественным.

Теплые и холодные оттенки в образе / скриншот из видео

Как одеваться стильно в 2026 году

Несмотря на наличие определенных модных рекомендаций, не стоит воспринимать их как строгие ограничения. Самое главное - создавать гардероб, который соответствует именно вашему характеру и чувству прекрасного.

"И вообще, если говорить о моде, то это дело вкуса. И здесь, конечно, есть некоторые правила, их нужно знать, но их можно нарушать. Главное - всегда следовать своему собственному вкусу и не гнаться за какими-то трендами", - подытоживает специалист.

Советы стилиста - смотрите видео:

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Об авторе: Анна Бобрецкая Анна Бобрецкая - персональный стилист, фэшн-инфлюенсер и автор проекта "Стильный чат". В своём блоге эксперт делится секретами создания идеального гардероба, помогает трансформировать индивидуальный стиль и объединяет вокруг себя большое сообщество единомышленников, насчитывающее более 59 тысяч подписчиков.

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