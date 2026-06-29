Модные табу в прошлом: 3 правила стиля, которые позволено нарушать каждой

Вы узнаете:
- как сочетать сумку и обувь
- можно ли сочетать золото и серебро
- можно ли сочетать тёплые и холодные оттенки в образе
Мода постоянно меняется, а вместе с ней трансформируются и правила стиля. То, что ещё несколько лет назад считалось модным табу, сегодня стало одним из самых актуальных приёмов. Главред расскажет, каких ограничений больше не стоит бояться.
Как сочетать сумку и обувь
Стилистка Анна Бобрецкая считает, что одно из самых известных модных правил касается одинакового цвета сумки и обуви. Однако, по словам стилистки, современная мода не устанавливает жестких рамок.
"И так, и так можно делать. Это зависит от вашего общего образа и вашего вкуса", - отмечает стилистка.
По её словам, не стоит беспокоиться о том, что одинаковые аксессуары будут выглядеть старомодно или, наоборот, разные цвета будут неуместны. Главное - чтобы всё гармонично сочеталось в рамках одного образа.
Можно ли носить вместе золото и серебро
Микс металлов уже давно перестал быть модной ошибкой. Наоборот, он делает образ интереснее и современнее.
"Можно так делать, наоборот, нужно так делать. На мой взгляд, это выглядит гораздо интереснее, потому что я люблю, когда в образе и в стайлинге есть ощущение, будто вы не слишком сильно старались", - объясняет Бобрецкая.
Стилистка также обращает внимание на то, что сочетание золота и серебра используют даже известные ювелирные бренды.
"Если для вас авторитетом является ювелирный бренд Cartier, вы можете посмотреть, что у них есть как украшения, так и, например, различные часы с сочетанием золота и серебра. И это выглядит очень красиво, поэтому так делать можно", - добавляет эксперт.
Можно ли сочетать тёплые и холодные оттенки
Еще одно правило, которое постепенно утратило актуальность, - запрет на смешивание теплых и холодных цветов.
"В теории цветотипов раньше говорили, что так делать нельзя, но мне лично очень нравится сочетание тёплого белого с холодным белым. Это красиво смотрится и также добавляет вот эту нотку, будто вы не слишком сильно старались", - говорит стилистка.
По её мнению, именно такие нестандартные сочетания делают образ более живым и естественным.
Как одеваться стильно в 2026 году
Несмотря на наличие определенных модных рекомендаций, не стоит воспринимать их как строгие ограничения. Самое главное - создавать гардероб, который соответствует именно вашему характеру и чувству прекрасного.
"И вообще, если говорить о моде, то это дело вкуса. И здесь, конечно, есть некоторые правила, их нужно знать, но их можно нарушать. Главное - всегда следовать своему собственному вкусу и не гнаться за какими-то трендами", - подытоживает специалист.
Советы стилиста - смотрите видео:
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Об авторе: Анна Бобрецкая
Анна Бобрецкая - персональный стилист, фэшн-инфлюенсер и автор проекта "Стильный чат". В своём блоге эксперт делится секретами создания идеального гардероба, помогает трансформировать индивидуальный стиль и объединяет вокруг себя большое сообщество единомышленников, насчитывающее более 59 тысяч подписчиков.
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