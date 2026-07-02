По словам специалистов, использование жирных сливок нередко делает пюре слишком тяжелым и маслянистым.

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Как приготовить идеальное пюре / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кулинарные эксперты советуют заменить часть привычных сливок пахтой

Этот продукт придает пюре более легкую, шелковистую текстуру

Картофельное пюре кажется простым блюдом, однако его вкус и консистенция во многом зависят не от рецепта и техники приготовления, а от правильно подобранных ингредиентов.

Именно они определяют, получится ли пюре нежным и воздушным или, наоборот, плотным и вязким, пишет Express.

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Кулинарные эксперты советуют заменить часть привычных сливок пахтой. Этот продукт придает пюре более легкую, шелковистую текстуру и делает вкус ярче благодаря легкой кислинке.

Пахта - это молочный продукт, который остается после приготовления сливочного масла. Сегодня ее можно без труда найти в большинстве супермаркетов.

По словам специалистов, использование жирных сливок нередко делает пюре слишком тяжелым и маслянистым, а также может приглушить естественный вкус картофеля. Пахта содержит меньше жира, поэтому помогает сохранить блюдо более легким.

Кроме того, молочная кислота, содержащаяся в пахте, взаимодействует с картофельным крахмалом, благодаря чему готовое пюре получается особенно мягким, воздушным и однородным. Небольшая кислинка также выгодно подчеркивает вкус сливочного масла и других добавок.

Как приготовить нежное картофельное пюре

Ингредиенты:

900 г картофеля;

115 г сливочного масла;

120 мл пахты;

4 столовые ложки мелко нарезанного шнитт-лука;

½ чайной ложки соли;

черный молотый перец - по вкусу.

Способ приготовления:

Очищенный картофель выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, слегка посолите и доведите до кипения.

Затем уменьшите огонь и варите около 15 минут, пока клубни не станут мягкими.

После этого слейте воду, верните картофель в кастрюлю и добавьте сливочное масло.

Разомните до однородной массы, затем постепенно влейте пахту.

В конце добавьте соль, молотый перец.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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