Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

Алексей Тесля
2 июля 2026, 18:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам специалистов, использование жирных сливок нередко делает пюре слишком тяжелым и маслянистым.
пюре
Как приготовить идеальное пюре / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кулинарные эксперты советуют заменить часть привычных сливок пахтой
  • Этот продукт придает пюре более легкую, шелковистую текстуру

Картофельное пюре кажется простым блюдом, однако его вкус и консистенция во многом зависят не от рецепта и техники приготовления, а от правильно подобранных ингредиентов.

Именно они определяют, получится ли пюре нежным и воздушным или, наоборот, плотным и вязким, пишет Express.

видео дня

Кулинарные эксперты советуют заменить часть привычных сливок пахтой. Этот продукт придает пюре более легкую, шелковистую текстуру и делает вкус ярче благодаря легкой кислинке.

Пахта - это молочный продукт, который остается после приготовления сливочного масла. Сегодня ее можно без труда найти в большинстве супермаркетов.

По словам специалистов, использование жирных сливок нередко делает пюре слишком тяжелым и маслянистым, а также может приглушить естественный вкус картофеля. Пахта содержит меньше жира, поэтому помогает сохранить блюдо более легким.

Кроме того, молочная кислота, содержащаяся в пахте, взаимодействует с картофельным крахмалом, благодаря чему готовое пюре получается особенно мягким, воздушным и однородным. Небольшая кислинка также выгодно подчеркивает вкус сливочного масла и других добавок.

Как приготовить нежное картофельное пюре

Ингредиенты:

  • 900 г картофеля;
  • 115 г сливочного масла;
  • 120 мл пахты;
  • 4 столовые ложки мелко нарезанного шнитт-лука;
  • ½ чайной ложки соли;
  • черный молотый перец - по вкусу.

Способ приготовления:

  • Очищенный картофель выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, слегка посолите и доведите до кипения.
  • Затем уменьшите огонь и варите около 15 минут, пока клубни не станут мягкими.
  • После этого слейте воду, верните картофель в кастрюлю и добавьте сливочное масло.
  • Разомните до однородной массы, затем постепенно влейте пахту.
  • В конце добавьте соль, молотый перец.

Быстрая закуска из кабачка: простой рецепт домашней намазки

Домашние намазки для бутербродов - удобный вариант быстрого перекуса, когда нет времени на приготовление сложных блюд. При этом совсем не обязательно покупать готовые продукты: вкусную овощную намазку можно легко сделать самостоятельно из доступных ингредиентов всего за несколько минут.

Одним из простых рецептов поделилась украинская блогер Анна, показав, как приготовить нежную намазку на основе кабачка.

Ранее Главред писал о шикарном салате с сухариками, который съедят в первую очередь. Рецепт салата с интересным названием и незабываемым вкусом.

Напомним, ранее был опубликован рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка. Рецепт пиццы, тесто которой покорит всех своим вкусом.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
картофель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:22Украина
Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:32Война
Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:22Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Последние новости

18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

18:11

Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
17:32

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:23

Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопаркФото

17:22

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:12

"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

Реклама
17:04

Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

16:53

Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник "дядя Вова"

16:36

"Стоп коррупции": национализация "Мотор Сичи" могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

16:32

Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилосьВидео

16:30

Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбкуВидео

16:27

Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атакиВидео

16:21

Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

16:07

Окна будут кристально чистыми: копеечное средство из кухни, которое заменит химию

15:58

Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

15:50

Изменения в жизни 3 июля 2026 года: пять знаков, которым предстоит успех

15:30

Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье домаВидео

Реклама
15:26

Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

15:11

Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

14:59

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на РовенщинеФото

14:52

"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрелаВидео

14:51

Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

14:39

Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

14:18

Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

14:07

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

14:04

Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

14:01

Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

13:50

Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

13:41

Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

13:29

Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется водаВидео

13:27

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

12:57

"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

12:36

Цена превышает $5 млн: что написано в самом дорогом письме мира

12:35

Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

12:34

Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

12:27

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

12:06

Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшиеФото

Реклама
12:01

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

11:54

Звук "исчезнувшего" города: странная находка в лесу не поддается объяснению

11:41

Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

11:28

Не только знак траура: почему на похороны надевают чёрную одежду

11:15

Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский ударФото

11:12

"Достала своим нытьем": Повалий пытается вернуть дом в Украине

11:02

Эффект поразит: что нужно насыпать в унитаз вечером, чтобы утром налет исчез сам

11:01

Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

10:55

Жара вернется с новой силой: когда ждать температурного удара по Украине

10:53

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять