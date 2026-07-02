Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье дома

В Германии действуют некоторые правила, которые могут показаться украинцам странными.

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Где нельзя сушить одежду в Германии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему сушка белья может обойтись более чем в 1 000 евро

Где в Германии обычно сушат одежду

Многие украинцы привыкли сушить одежду в квартире или на балконе. Однако это разрешено не везде. В частности, в Германии за такие действия можно получить крупный штраф, или арендаторов дома могут просто выселить.

Главред решил разобраться, почему в Германии нельзя сушить белье дома.

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Почему запрещено сушить белье дома

Людмила Русина в своем видео в TikTok рассказала, что главной причиной такого запрета является риск появления плесени из-за недостаточной вентиляции и повышенной влажности в помещениях.

"Если владелец докажет, что грибок появился именно из-за неправильной сушки белья, арендатора могут обязать сделать ремонт или даже выселить. На балконах тоже нередко запрещают сушить", - подчеркнула она.

Какие последствия может иметь сушка одежды в квартире

Если в квартире появляется плесень, арендатор должен потратить немало средств на ее устранение. А стоимость ремонта иногда превышает 1 000 евро в зависимости от масштаба повреждений.

Владелец жилья также может потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды, и в таких случаях ответственность за состояние квартиры фактически несет жилец.

Где в Германии обычно сушат белье

Во многих домах в Германии предусмотрены отдельные места для сушки, чтобы не повышать влажность в жилых комнатах. Например:

подвальные помещения с вентиляцией;

балконы, если это разрешают правила дома;

сушильные машины.

Правила сушки белья в Германии – видео:

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Об источнике: TikTok TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и наиболее скачиваемых приложений, пишет Википедия.

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