Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье дома

Вы узнаете:
- Почему сушка белья может обойтись более чем в 1 000 евро
- Где в Германии обычно сушат одежду
Многие украинцы привыкли сушить одежду в квартире или на балконе. Однако это разрешено не везде. В частности, в Германии за такие действия можно получить крупный штраф, или арендаторов дома могут просто выселить.
Главред решил разобраться, почему в Германии нельзя сушить белье дома.
Почему запрещено сушить белье дома
Людмила Русина в своем видео в TikTok рассказала, что главной причиной такого запрета является риск появления плесени из-за недостаточной вентиляции и повышенной влажности в помещениях.
"Если владелец докажет, что грибок появился именно из-за неправильной сушки белья, арендатора могут обязать сделать ремонт или даже выселить. На балконах тоже нередко запрещают сушить", - подчеркнула она.
Какие последствия может иметь сушка одежды в квартире
Если в квартире появляется плесень, арендатор должен потратить немало средств на ее устранение. А стоимость ремонта иногда превышает 1 000 евро в зависимости от масштаба повреждений.
Владелец жилья также может потребовать компенсацию или расторгнуть договор аренды, и в таких случаях ответственность за состояние квартиры фактически несет жилец.
Где в Германии обычно сушат белье
Во многих домах в Германии предусмотрены отдельные места для сушки, чтобы не повышать влажность в жилых комнатах. Например:
- подвальные помещения с вентиляцией;
- балконы, если это разрешают правила дома;
- сушильные машины.
Правила сушки белья в Германии – видео:
@liudmyla.rusina Сушить бельё в Германии нужно по правилам #украинцывгермании#беженцывгермании#украинцызарубежом??#стирка#правила♬ оригинальная аудиозапись - Беженка в Германии ????
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Об источнике: TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и наиболее скачиваемых приложений, пишет Википедия.
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