Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в пятницу
- В каких областях спадет жара
Погоду в Украине в пятницу, 3 июля, будет определять деятельность холодного атмосферного фронта, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, избежать осадков сможет лишь восточная часть Украины.
"Во время гроз, учитывая сильную жару и значительные температурные контрасты, возможны шквалы. Уже сейчас выберите безопасное место для парковки автомобиля", - подчеркнула синоптик.
Она добавила, что жара также спадет. Завтра в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях максимальная температура воздуха составит +24…+29 градусов.
Однако на остальной территории Украины температура по-прежнему будет колебаться от +30 до +34 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 3 июля из-за прохождения холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен шквал. Жара ослабнет до +27 градусов.
"А в дальнейшем ожидается еще более прохладная, комфортная воздушная масса", - подытожила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что в начале июля жара в Украине временно ослабнет, однако уже после 7 числа страну снова накроет волна высоких температур из Западной Европы.
Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 2 июля к Украине подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет постепенное ослабление жары. В частности, в течение 3-4 июля температура снизится в большинстве регионов Украины.
Игорь Кибальчич также прогнозировал, что уже ближе к выходным в Украину начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и стран Балтии, который принесет заметное снижение температуры благодаря северо-западным ветрам.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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