Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

НБУ обновил официальные курсы валют на пятницу, 3 июля.

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Курс валют на 3 июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 3 июля

Насколько подорожал евро

Какой курс злотого установлен на 3 июля

В пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар США после стремительного падения пошел вверх. Евро и злотый также укрепили свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 3 июля

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,80 гривни за доллар. Таким образом, в конце недели доллар укрепил свои позиции на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем (44,76 грн/долл.).

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 3 июля

Евро также укрепился. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек.

Курс злотого на 3 июля

НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 3 июля по сравнению с 2 июля на 4 копейки - до 11,90 гривни.

Что будет с курсом доллара и евро в июле - эксперт

В июле валютный рынок Украины может находиться под влиянием нескольких ключевых факторов, среди которых активность импортеров, динамика цен на энергоносители, объемы международной финансовой поддержки и ситуация с безопасностью. Об этом в комментарии Главреду сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его оценкам, курс доллара в этот период, скорее всего, будет колебаться в пределах 44,5–45,5 грн/$, тогда как евро может находиться в диапазоне 51–53 грн/€, при условии, что соотношение евро к доллару на мировых рынках будет оставаться в коридоре 1,14–1,18

"То есть общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в приемлемом режиме - без чрезмерных колебаний", - подытожил Лесовой.

Курс валют - последние новости по теме

Напомним, в четверг, 2 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость доллара, евро и злотого резко упала.

Главред ранее писал, что в течение второго полугодия 2026 года стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

Кроме того, народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что правительство ожидает дальнейшей девальвации национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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