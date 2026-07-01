Доллар и евро пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 июля

Украинская национальная валюта укрепила свои позиции.

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Курс валют в Украине на 2 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в Украине в четверг

Какая валюта подешевела больше всего

На четверг, 2 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость доллара, евро и злотого резко упала. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

В четверг курс доллара к гривне будет на уровне 44,76 грн/долл., что на 3 копейки меньше, чем в среду (44,79 грн/долл.). Таким образом, гривня несколько укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 2 июля установлен на уровне 50,97 грн/евро. Украинская национальная валюта укрепилась на 6 копеек.

Курс злотого

Польский злотый также поддержал общий тренд и подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,86 грн/злотый, что на 2 копейки меньше, чем 1 июля (11,88 грн/злотый).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Возможен ли резкий скачок курса валют

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что валютный рынок в начале июля будет стабильным и контролируемым. Но при этом он может реагировать на спрос импортеров, ситуацию на мировых рынках и войну.

По его словам, пока нет предпосылок для панических колебаний, ведь НБУ будет сглаживать чрезмерный спрос с помощью валютных интервенций и не допустит резких скачков курса.

"Пока нет оснований ожидать резкого курсового сдвига", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк говорила, что правительство ожидает дальнейшей девальвации национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.

Финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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