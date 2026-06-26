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Что будет с курсом валют в июле: эксперт раскрыл, будет ли скачок доллара и евро

Инна Ковенько
26 июня 2026, 13:11
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В июле гривня будет оставаться под давлением ряда внутренних и внешних факторов.
Сколько будут стоить доллар и евро в июле
Сколько будут стоить доллар и евро в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • В июле импортеры увеличат спрос на валюту из-за сезонных закупок
  • Международная финансовая помощь помогает удержать валютный рынок от резких колебаний
  • Война остается главным непредсказуемым риском для курса валют

В июле валютный рынок Украины может оставаться под влиянием сразу нескольких факторов, в частности активности импортеров, колебаний цен на энергоносители, объемов международной финансовой помощи и ситуации с безопасностью. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Что будет влиять на курс валют в июле

По словам эксперта, одним из главных факторов станет активность импортеров.

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"В этот период бизнес традиционно увеличивает закупки топлива, техники, оборудования и товаров, необходимых для подготовки к осенне-зимнему сезону. Это формирует дополнительный спрос на валюту и может влиять на динамику курса", — отметил Лесовой.

Отдельно банкир подчеркнул важность ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. По его словам, подорожание энергоносителей автоматически увеличивает потребность импортеров в валюте. В то же время важным фактором остается регулярность поступления международной финансовой поддержки, которая стабилизирует валютный рынок.

Наиболее непредсказуемым риском остается война. По словам Лесового, удары по энергетической, транспортной или другой критической инфраструктуре могут быстро изменить ожидания бизнеса и граждан. В такие периоды спрос на валюту часто носит защитный характер: люди покупают доллар или евро, чтобы снизить собственные риски в условиях неопределенности.

"По нашим оценкам, в июле курс доллара, скорее всего, будет находиться в пределах 44,5–45,5 грн/$. Евро может колебаться в диапазоне 51–53 грн/€, если соотношение евро/доллар на мировом рынке будет оставаться в пределах 1,14–1,18. То есть общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в приемлемом режиме — без чрезмерных колебаний", — подытожил Лесовой.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти до 51 гривны

Финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно — в следующем году или в 2028 году.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости

Главред ранее писал, что в течение второго полугодия 2026 года колебания курса в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что ближайший месяц прояснит ситуацию с курсом. По его оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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