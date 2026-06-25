"Новые возможности": Украина получила первый транш по кредиту на €90 млрд

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о перечислении Украине первой части кредита.

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Украина получила первый транш по кредиту на €90 млрд / коллаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy, ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро

Урсула фон дер Ляйен считает, что настало время инвестировать в Украину

В четверг, 25 июня, Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из кредита на общую сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости", – написала она. видео дня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила о перечислении Украине первой части кредита.

"Сегодня мы перечисляем первый транш в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро. Это – европейская солидарность в действии", – написала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что за последний год партнеры укрепили экономические основы Украины и продвинули ее на пути к Европе.

"Мы создали новые возможности для роста. Сейчас самое время инвестировать в Украину – будущего участника единого рынка стоимостью 20 триллионов евро", – отметила глава Еврокомиссии.

Выделение 90 миллиардов евро для Украины – последние новости

Как писал ранее Главред, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро.

Украина должна провести налоговую реформу для получения следующих траншей в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро. Соответствующее требование будет включено в условия финансирования.

Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность привязать часть нового кредитного пакета для Украины к принятию непопулярных налоговых решений, которые давно вызывают споры внутри страны. По данным источников Bloomberg, речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую Киев рассчитывает получить уже в этом году.

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О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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