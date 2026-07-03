Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

Опытные мясники назвали пять видов мяса, которые рекомендуют покупать не в супермаркете

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Какое мясо лучше не покупать в супермаркете / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Какие продукты мясники не советуют покупать в супермаркете

Почему фарш быстрее теряет качество

Как не ошибиться при выборе мяса

Не все мясные продукты одинаково хорошо подходят для покупки в супермаркете. Опытные мясники объясняют, что для отдельных видов мяса решающее значение имеют свежесть, правильное хранение и скорость оборота товара.

Именно поэтому некоторые продукты стоит покупать в специализированных мясных магазинах, где их могут обрабатывать непосредственно перед продажей, пишет Главред со ссылкой на Egeszsegkalauz.

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Фарш

Наиболее чувствительными к условиям хранения являются говяжий и птичий фарш. После измельчения площадь поверхности мяса значительно увеличивается, что создает благоприятную среду для быстрого размножения бактерий. Если холодовая цепь нарушена, продукт может стать небезопасным даже за короткое время.

Мясо на кости

Для этого вида особенно важно непрерывное соблюдение температурного режима. У кости ткани имеют иную структуру, поэтому при длительном или неправильном хранении качество ухудшается быстрее. В небольших магазинах такие продукты обычно быстрее обновляются, что снижает риск приобрести мясо с признаками порчи.

Паштеты

Несмотря на простой вид, паштеты требуют высокого мастерства при приготовлении. Для правильной консистенции и безопасности необходимы точная рецептура, тщательная термическая обработка и строгое соблюдение температурного режима. В супермаркетах эти требования соблюдаются, но мясники отмечают, что в небольших мастерских продукт часто имеет более выраженный вкус и более свежую текстуру.

Субпродукты

Печень, сердце, почки и другие субпродукты очень быстро теряют качество, если их неправильно хранить. В специализированных магазинах они попадают к покупателям более свежими благодаря более быстрому товарообороту. Кроме того, продавцы могут посоветовать оптимальный способ их подготовки и приготовления.

Почему стоит быть внимательными

Эксперты подчеркивают, что главное преимущество небольших мясных магазинов заключается не в том, что супермаркеты продают некачественное мясо. Разница заключается прежде всего в меньших объемах местной обработки продукции, более быстром обновлении товарных запасов и возможности получить профессиональную консультацию непосредственно во время покупки.

Независимо от места покупки, рекомендуем всегда проверять целостность упаковки, срок годности, условия охлаждения и внешний вид мяса.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как выбрать свежее мясо:

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