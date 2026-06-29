Большинство ошибается годами: почему ни в коем случае нельзя мыть грибы под водой

Многие портят грибы ещё до жарки, промывая их под водой вместо того, чтобы правильно их очистить.

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Почему нельзя мыть грибы - как правильно очистить грибы от грязи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему нельзя мыть грибы под водой

Как чистить грибы сухим способом

Грибы - один из самых деликатных продуктов на кухне. Их вкус и текстура напрямую зависят от того, как именно вы их готовите ещё до того, как они попадут на сковороду. И именно на этом этапе большинство допускает критическую ошибку - моет грибы под проточной водой.

Главред расскажет, как правильно очищать грибы от грязи, чтобы не испортить их.

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Почему нельзя мыть грибы под водой

Любой гриб состоит примерно на 90% из воды. Его пористая структура работает как губка: достаточно нескольких секунд под струей крана, чтобы продукт впитал в себя лишнюю влагу. Это сразу лишает грибы их естественного аромата, делает их водянистыми и безвкусными, пишет Newsweek.

Когда переувлажненные грибы попадают в горячее масло, они начинают выделять всю впитанную жидкость. Вместо образования золотистой корочки происходит тушение в собственной воде. В результате грибы становятся жесткими, резиновыми и липкими, а блюдо теряет аппетитный вид и текстуру.

Как правильно чистить грибы

Рекомендуем отказаться от мытья под водой и применять метод сухой очистки. Для этого достаточно взять слегка влажное кухонное полотенце или мягкую щетку и осторожно протереть поверхность шляпки. Если какой-то участок ножки или шляпки слишком загрязнён, его лучше аккуратно срезать ножом. Такой подход позволяет сохранить естественные свойства продукта и гарантирует идеальное обжаривание.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как приготовить жареные грибы со сливками:

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трёх крупнейших еженедельных журналов страны. Издавался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельных новостных журналов в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только в онлайн-версии для всех платформ и устройств. Newsweek предлагает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологиям, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

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