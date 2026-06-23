Как сделать авокадо мягким за 5 минут: в Сети завирусился новый метод

Вы узнаете:
- Что делать с зелёным авокадо
- Как сделать авокадо мягким за 5 минут
Авокадо остается одним из самых популярных продуктов для завтраков, салатов и легких закусок. Его ценят за нежную текстуру, мягкий вкус и питательный состав, однако покупатели часто сталкиваются с типичной проблемой: в магазине сложно определить, созрел ли плод или ещё слишком твёрдый для употребления.
Главред расскажет о простом лайфхаке, который позволяет быстро сделать твёрдое авокадо значительно мягче буквально за несколько минут.
Как сделать авокадо мягким за 5 минут
Плод следует завернуть в фольгу, а если их несколько — каждый отдельно. Затем авокадо кладут в миску и заливают тёплой водой так, чтобы оно было почти полностью погружено. В таком виде его оставляют на пять минут. После этого фольгу снимают и разрезают фрукт пополам. Как пишет Express, авокадо становится значительно мягче и подходит для намазывания на тосты или использования в блюдах.
Стоит учитывать, что такой способ не запускает естественное созревание плода, а лишь временно изменяет его текстуру, поэтому вкус и качество могут немного отличаться от авокадо, созревшего естественным путем при комнатной температуре.
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Смотрите видео о том, как сделать авокадо мягким:
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Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
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