Котлеты получатся сочными и без лишнего жира: что нужно добавить в фарш

Рассказываем, как приготовить котлеты, чтобы они получились сочными, ароматными и при этом не слишком жирными.

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Как сделать котлеты менее жирными — секрет приготовления сочных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Котлеты — классика украинской кухни, но нередко они получаются жирными и тяжелыми. Все зависит от того, как подготовить фарш и какую температуру выдержать на сковороде.

Главред расскажет о нескольких простых приёмах, которые помогут сохранить сочность и в то же время избежать лишнего жира.

Почему котлеты получаются жирными

Во время жарки мясной сок вытекает из котлеты, образуя микропустоты, которые быстро заполняет масло. Чем больше сока теряется, тем больше жира впитывает котлета, пишет Pysznosci. Дополнительным фактором является температура жира на сковороде. Если он недостаточно разогрет, панировка не успевает образовать корочку, и масло сразу проникает внутрь.

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Как сделать котлеты менее жирными

Опытные кулинары рекомендуют добавить в фарш тёртый картофель. Содержащийся в нём крахмал удерживает воду и помогает сохранить мясной сок. Благодаря этому котлета остается сочной, но не впитывает излишнее количество масла. Этот прием придает котлете более плотную структуру и делает блюдо более сбалансированным.

Как правильно жарить котлеты

Температура масла должна быть в пределах 160–180 градусов. Проверить это можно без термометра: достаточно окунуть деревянную ложку — если вокруг неё сразу появляются мелкие пузырьки, значит, масло достаточно разогрелось. Не стоит выкладывать котлеты в холодное масло, ведь тогда они впитают жир ещё до образования защитной корочки.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Рецепт котлет с картофелем

Ингредиенты:

0,5 кг мясного фарша (смесь свинины и говядины);

1 кусок сухого пшеничного хлеба;

50 мл молока для замачивания хлеба;

1 средняя картофелина;

1 луковица;

2 яйца;

1 чайная ложка соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

масло для жарки.

Способ приготовления

Смешайте свинину и говядину в равных пропорциях. Добавьте замоченный в молоке кусочек хлеба, мелко натертый картофель, обжаренный до прозрачности лук, яйца, соль и перец. Вымешивайте фарш вручную, пока он не станет однородным и липким. Сформированные котлеты обваляйте в сухарях и жарьте на хорошо разогретом масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Смотрите видео о том, как пожарить котлеты без масла:

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Об источнике: Pysznosci Pyszności — это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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