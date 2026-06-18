Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

Инна Ковенько
18 июня 2026, 02:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Запеченный картофель часто получается мягким, но один простой кулинарный приём помогает добиться аппетитной хрустящей корочки.
Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием
Запеченный картофель с хрустящей корочкой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сделать запеченный картофель хрустящим
  • Что добавить к картофелю для идеальной корочки

Запеченный картофель — один из самых популярных гарниров благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу. В то же время многим знакома ситуация, когда после запекания он получается слишком мягким, а желаемой золотистой корочки почти нет.

Главред расскажет, как добиться хрустящей корочки с помощью одного простого ингредиента.

видео дня

Как сделать запеченный картофель хрустящим

Автор кулинарного блога The Tasteful Pantry Линдси рассказывает, что сделать запеченный картофель значительно хрустяще можно с помощью манной крупы.

Манная крупа создает на поверхности картофеля тонкий слой, который хорошо подрумянивается во время запекания, пишет WalesOnline. Именно благодаря этому образуется хрустящая корочка, в то время как середина остается мягкой и нежной.

Как приготовить запеченный картофель

Вам понадобится:

  • 1 кг картофеля;
  • 120 мл растительного масла;
  • две столовые ложки манной крупы;
  • одна чайная ложка соли;
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка;
  • 1/2 чайной ложки лукового порошка;
  • 1/2 чайной ложки орегано;
  • 1/2 чайной ложки паприки;
  • 1/4 чайной ложки перца.

Для запекания лучше всего подходят масла с высокой температурой дымления. Это может быть подсолнечное, рапсовое или другое растительное масло. Также можно использовать гусиный или говяжий жир.

Способ приготовления

Перед началом приготовления духовку нужно разогреть до 210 градусов. Форму для запекания рекомендуем выбирать такую, чтобы картофель мог разместиться в один слой.

Масло необходимо налить в форму и поставить её в духовку примерно на десять минут. Этот этап имеет большое значение, ведь картофель попадет уже на хорошо разогретую поверхность, что будет способствовать образованию корочки.

Пока масло нагревается, картофель следует очистить и разрезать пополам. После этого его перекладывают в кастрюлю с холодной водой и доводят до кипения.

Что делать перед запеканием

Картофель нужно варить около десяти минут. Он должен стать достаточно мягким, чтобы его легко проткнуть вилкой, но не развариться.

После варки воду сливают, а картофель возвращают в пустую кастрюлю. Затем его нужно слегка встряхнуть или осторожно перемешать вилкой или кухонными щипцами. Благодаря этому на поверхности образуются неровности, которые во время запекания станут особенно хрустящими.

Отдельно необходимо смешать манную крупу с солью, чесночным и луковым порошком, орегано, паприкой и перцем. Полученной смесью посыпают картофель и хорошо перемешивают, чтобы специи и манная крупа равномерно покрыли каждый кусочек.

Сколько запекать картофель

Разогретую форму нужно осторожно достать из духовки и выложить в неё картофель. Каждый кусочек желательно перевернуть так, чтобы он покрылся горячим маслом со всех сторон. Остатки специй из кастрюли также стоит высыпать в форму.

Запекать картофель нужно примерно 20 минут. Затем его следует перевернуть и продолжить приготовление ещё около 10 минут.

Читайте также:

Об источнике: WalesOnline

WalesOnline — это региональное новостное издание Уэльса, принадлежащее британскому медиахолдингу Reach plc и работающее как цифровая платформа газет Western Mail и South Wales Echo. Ресурс базируется в Кардиффе и освещает широкий спектр тем — от местных новостей и политики до спорта и культуры

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
картофель лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

01:46Украина
"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

22:38Война
Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:33Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Последние новости

03:06

Когда пора собирать урожай морковь: секретный признак, который знают не все дачники

02:30

Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

01:46

"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

01:08

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

17 июня, среда
23:54

Из Днепра запустят новый скоростной рейс: куда и когда отправится поезд

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
23:39

Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается

23:27

Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

23:04

Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны

22:57

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкусаВидео

Реклама
22:38

"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

22:36

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

21:47

Большинство допускает ошибку: как правильно перевести "от добра добра не ищут"

21:32

Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

21:11

Было 35 лет: умерла актриса популярного фильма ужасов

20:57

Когда средство работает правильно: в каких случаях нужен смягчитель тканей

20:46

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

20:33

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:23

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:02

Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многихВидео

19:59

7 скрытых признаков, что кот чувствует себя с вами в безопасности: знают не все

Реклама
19:42

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:27

Конфликт поколений — почему старые и "скучные" привычки родителей работают

19:19

Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

19:10

Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах Россиимнение

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожайВидео

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

17:06

Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими рукамиВидео

17:05

Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

17:03

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:01

В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится

Реклама
17:01

Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

16:50

Погибает: в РФ раскрыли правду о дочери певца Маликова

16:32

"Для россиян начинается ад": Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма

16:31

В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты

16:20

В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли

16:17

Зачем класть кусочек мела в посуду: лайфхак из чешских кухонь

16:11

Головной убор из нулевых разрывает тренды: модные аксессуары лета 2026Видео

16:11

Спасут огород от нашествия улиток: какие кухонные отходы нужно рассыпать на грядках

15:55

Отслеживание мобилизованных и призыв по-новому: в Минобороны сделали важное заявление

15:49

Какие люди притягивают к себе достаток: месяцы рождения настоящих богачей

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять