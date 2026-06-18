Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

Запеченный картофель часто получается мягким, но один простой кулинарный приём помогает добиться аппетитной хрустящей корочки.

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Запеченный картофель с хрустящей корочкой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сделать запеченный картофель хрустящим

Что добавить к картофелю для идеальной корочки

Запеченный картофель — один из самых популярных гарниров благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу. В то же время многим знакома ситуация, когда после запекания он получается слишком мягким, а желаемой золотистой корочки почти нет.

Главред расскажет, как добиться хрустящей корочки с помощью одного простого ингредиента.

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Как сделать запеченный картофель хрустящим

Автор кулинарного блога The Tasteful Pantry Линдси рассказывает, что сделать запеченный картофель значительно хрустяще можно с помощью манной крупы.

Манная крупа создает на поверхности картофеля тонкий слой, который хорошо подрумянивается во время запекания, пишет WalesOnline. Именно благодаря этому образуется хрустящая корочка, в то время как середина остается мягкой и нежной.

Как приготовить запеченный картофель

Вам понадобится:

1 кг картофеля;

120 мл растительного масла;

две столовые ложки манной крупы;

одна чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки чесночного порошка;

1/2 чайной ложки лукового порошка;

1/2 чайной ложки орегано;

1/2 чайной ложки паприки;

1/4 чайной ложки перца.

Для запекания лучше всего подходят масла с высокой температурой дымления. Это может быть подсолнечное, рапсовое или другое растительное масло. Также можно использовать гусиный или говяжий жир.

Способ приготовления

Перед началом приготовления духовку нужно разогреть до 210 градусов. Форму для запекания рекомендуем выбирать такую, чтобы картофель мог разместиться в один слой.

Масло необходимо налить в форму и поставить её в духовку примерно на десять минут. Этот этап имеет большое значение, ведь картофель попадет уже на хорошо разогретую поверхность, что будет способствовать образованию корочки.

Пока масло нагревается, картофель следует очистить и разрезать пополам. После этого его перекладывают в кастрюлю с холодной водой и доводят до кипения.

Что делать перед запеканием

Картофель нужно варить около десяти минут. Он должен стать достаточно мягким, чтобы его легко проткнуть вилкой, но не развариться.

После варки воду сливают, а картофель возвращают в пустую кастрюлю. Затем его нужно слегка встряхнуть или осторожно перемешать вилкой или кухонными щипцами. Благодаря этому на поверхности образуются неровности, которые во время запекания станут особенно хрустящими.

Отдельно необходимо смешать манную крупу с солью, чесночным и луковым порошком, орегано, паприкой и перцем. Полученной смесью посыпают картофель и хорошо перемешивают, чтобы специи и манная крупа равномерно покрыли каждый кусочек.

Сколько запекать картофель

Разогретую форму нужно осторожно достать из духовки и выложить в неё картофель. Каждый кусочек желательно перевернуть так, чтобы он покрылся горячим маслом со всех сторон. Остатки специй из кастрюли также стоит высыпать в форму.

Запекать картофель нужно примерно 20 минут. Затем его следует перевернуть и продолжить приготовление ещё около 10 минут.

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Об источнике: WalesOnline WalesOnline — это региональное новостное издание Уэльса, принадлежащее британскому медиахолдингу Reach plc и работающее как цифровая платформа газет Western Mail и South Wales Echo. Ресурс базируется в Кардиффе и освещает широкий спектр тем — от местных новостей и политики до спорта и культуры

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