Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

Вы узнаете:
- Как выбрать качественное сливочное масло
- На что обратить внимание при покупке сливочного масла
Качество сливочного масла сильно зависит от условий хранения и продажи. Если эти правила нарушаются, продукт может быстро испортиться и стать опасным для здоровья.
Главред расскажет, как правильно выбирать масло и на что обращать внимание при покупке.
Условия хранения и продажи
Масло должно храниться в холодильниках с четким соблюдением температурного режима, установленного производителем, пишет Госпродпотребслужба. Если товар продается без охлаждения, это является нарушением и может представлять риск для здоровья. Особенно опасно покупать масло в местах стихийной торговли, где невозможно гарантировать надлежащие условия хранения и контроль качества.
Информация на упаковке
Закон Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" определяет перечень данных, которые обязательно должны быть указаны на упаковке. Это название продукта, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, сведения о производителе и массовая доля жира.
Не менее важно обратить внимание на внешний вид упаковки. Она должна быть целой, без повреждений, деформаций или следов вскрытия. Любые дефекты могут свидетельствовать о нарушении условий хранения или недобросовестности продавца.
Если масло продается на развес, покупатель имеет право получить от продавца всю необходимую информацию: название продукта, состав, производителя, срок годности и условия хранения. Эти данные должны быть представлены в доступной форме, чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор.
Смотрите видео о том, как проверить качество сливочного масла:
@poishla29 Ревевірка вершкового масла на якість? Не претендую на звання експерта? #сливочноемасло#вершковемасло#якісніпродукти#перевіркаякості#якіснітовари♬ оригінальний звук - Оксана Пойшла
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Об источнике: Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба — это сокращённое название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы всё, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.
Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.
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