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Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

Инна Ковенько
17 июня 2026, 17:28
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Качество сливочного масла напрямую зависит от условий, в которых его хранят и продают.

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку
Как выбрать сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как выбрать качественное сливочное масло
  • На что обратить внимание при покупке сливочного масла

Качество сливочного масла сильно зависит от условий хранения и продажи. Если эти правила нарушаются, продукт может быстро испортиться и стать опасным для здоровья.

видео дня

Главред расскажет, как правильно выбирать масло и на что обращать внимание при покупке.

Условия хранения и продажи

Масло должно храниться в холодильниках с четким соблюдением температурного режима, установленного производителем, пишет Госпродпотребслужба. Если товар продается без охлаждения, это является нарушением и может представлять риск для здоровья. Особенно опасно покупать масло в местах стихийной торговли, где невозможно гарантировать надлежащие условия хранения и контроль качества.

Как распознать настоящее сливочное масло
Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Информация на упаковке

Закон Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" определяет перечень данных, которые обязательно должны быть указаны на упаковке. Это название продукта, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, сведения о производителе и массовая доля жира.

Не менее важно обратить внимание на внешний вид упаковки. Она должна быть целой, без повреждений, деформаций или следов вскрытия. Любые дефекты могут свидетельствовать о нарушении условий хранения или недобросовестности продавца.

Если масло продается на развес, покупатель имеет право получить от продавца всю необходимую информацию: название продукта, состав, производителя, срок годности и условия хранения. Эти данные должны быть представлены в доступной форме, чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор.

Как правильно хранить сливочное масло в морозилке
Как правильно хранить сливочное масло в морозилке / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как проверить качество сливочного масла:

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Об источнике: Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба — это сокращённое название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы всё, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.

Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

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