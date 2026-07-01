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"Сердцу не прикажешь" на украинском: действительно ли это выражение ошибчно

Марина Иваненко
1 июля 2026, 15:33
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Выражение "сердцу не прикажешь" вызывает споры из-за сходства с русским языком. Его использовали украинские писатели, хотя его нет в классических словарях.
Как правильно сказать по-украински: сердцу не прикажешь
Как правильно на украинском языке - сердцу не прикажешь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Является ли выражение "сердцу не прикажешь" ошибкой
  • Что о этом фразеологизме говорят филологи
  • Какие украинские эквиваленты можно использовать

Высокий уровень владения языком определяется умением уместно употреблять фразеологизмы. Однако из-за длительного влияния соседней культуры в украинском языке закрепилось немало выражений, которые часто считают кальками с русского. Одно из них - фраза "серцю не накажеш", которая дословно соответствует русскому выражению "сердцу не прикажешь". Из-за этого многие сомневаются, правильно ли использовать её в украинском языке. Главред расскажет, что по этому поводу говорят филологи.

Почему лингвисты советуют осторожно относиться к советам из соцсетей

Как сообщает OBOZ.UA, в социальной сети Threads пользователи часто делятся языковыми советами. В одной из таких публикаций автор призвала отказаться от фразы "сердцу не прикажешь" и вместо этого использовать выражение "дай сердцу волю - заведет в неволю".

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Однако лингвисты подчеркивают, что эти фразеологизмы имеют совершенно разное значение, поэтому заменять один другим нельзя.

"Сердцу не прикажешь" (как и русское "сердцу не прикажешь") означает, что человек не способен управлять своими чувствами. Они возникают независимо от логики или жизненных обстоятельств.

"Дай сердцу волю - заведет в неволю" - это предостережение. Оно означает, что, поддавшись эмоциям и действуя импульсивно, человек может попасть в неприятности или навредить себе.

Именно поэтому специалисты советуют критически относиться к языковым советам в соцсетях и проверять их по авторитетным словарям или консультироваться с профессиональными филологами.

Видео о том, как сказать на украинском "роковая женщина", можно посмотреть здесь:

Правильно ли говорить "сердцу не прикажешь"

В классических фразеологических словарях выражение "сердцу не прикажешь" действительно не зафиксировано. Однако это не помешало ему широко использоваться в украинской литературе.

Это выражение встречается в произведениях Павла Загребельного, Дары Корний, Андрея Куркова и других украинских писателей. Именно поэтому современные филологи не считают его ошибочным и допускают его употребление без каких-либо оговорок.

Какими украинскими выражениями можно заменить "сердцу не прикажешь"

Если эта поговорка вам не нравится из-за её сходства с русской, можно воспользоваться другими украинскими аналогами. При этом важно учитывать нюансы их значения.

"Сердцу не велишь" - наиболее близкий по смыслу вариант, в котором использован другой глагол.

"Против сердца не пойдешь" - означает, что человек не может действовать вопреки собственным чувствам.

"Куда сердце лежит, туда и глаз бежит (смотрит) " - уместная поговорка, когда речь идет о естественном влечении к кому-то или чему-то.

"Сердце не слушается разума " - подчеркивает конфликт между эмоциями и логикой.

Любовь не спрашивает (не слушает) приказов - удачный вариант, если речь идет именно о влюбленности или романтических чувствах.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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