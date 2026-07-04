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Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

Алексей Тесля
4 июля 2026, 18:27
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Владимир Зеленский может приехать в Москву, заявил Дмитрий Песков.
Путин, Зеленский, Песков
Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Главное:

  • В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече с Путиным
  • Путин готов принять Зеленского в Москве, заявил Песков

В Кремле ответили на предложение президента Владимира Зеленского о встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным в Константиновке Донецкой области.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Константиновка якобы перешла под контроль ВС РФ. Его цитируют российские пропагандисты.

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По его словам, в Кремле уже заявляли о том, что Путин готов встретиться с Зеленским в Москве.

"Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей РФ является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения", - заявил Песков.

Константиновка инфографика
/ Инфографика: Главред

Бои а Константиновку: данные ВСУ

По словам начальника штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антона Дзюбенко, российские войска продолжают активно применять беспилотники практически по всей линии фронта. Одним из направлений, где фиксируется особенно высокая интенсивность использования БПЛА, остается район Константиновки.

Как отметил военный, во время боев за Константиновку противник массово задействует дроны, значительно усиливая их роль в ведении боевых действий.

Ситуация вокруг Константиновки: новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что утверждение российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что проникновение россиян на восточные окраины Константиновки произошло в октябре 2025 года. С тех пор оккупанты не достигли никаких тактически значимых результатов, несмотря на регулярные заявления российских чиновников об "успехах".

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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Константиновка Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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