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Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

Константин Пономарев
4 июля 2026, 14:00
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Срок службы солнечных панелей может превысить 30 лет. Узнайте, когда необходима замена оборудования и как сохранить его эффективность дольше.
Солнечные панели считаются одной из самых долговечных инвестиций для дома
Солнечные панели считаются одной из самых долговечных инвестиций для дома / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему солнечные панели могут прослужить дольше 30 лет
  • Какая деталь выходит из строя раньше остальных
  • Когда замена системы действительно оправдана

Солнечные панели считаются одной из самых долговечных инвестиций для дома, однако даже они со временем теряют эффективность. Людям объяснили, сколько лет способны прослужить современные системы, какие детали чаще всего выходят из строя и в каких случаях действительно стоит задуматься о замене.

Установка солнечных панелей позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию, но многих владельцев волнует вопрос, как долго оборудование сохраняет свою эффективность. Несмотря на распространенное мнение, панели не перестают работать сразу после окончания гарантийного срока. Об этом пишет The Independent.

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Сколько лет работают солнечные панели

Большинство современных солнечных панелей рассчитаны на срок службы от 25 до 30 лет. При этом даже спустя три десятилетия они способны продолжать вырабатывать электричество, хотя и с меньшей производительностью.

Солнечные панели могут заменить не только счета за свет
Солнечные панели могут заменить не только счета за свет / Фото: скриншот с Youtube

Ежегодно панели теряют в среднем от 0,3% до 0,5% мощности. Благодаря этому через 25 лет эксплуатации многие модели сохраняют около 85–90% первоначальной производительности. Именно поэтому производители часто предоставляют гарантию на производительность сроком до 30 лет.

Почему система начинает работать хуже

Снижение эффективности связано с естественной деградацией материалов. Этот процесс происходит постепенно и считается нормальным явлением.

На срок службы солнечной электростанции влияют сразу несколько факторов:

  • качество самих панелей;
  • правильность монтажа;
  • климатические условия;
  • регулярность технического обслуживания;
  • состояние других элементов системы.

Эксперты подчеркивают, что далеко не всегда причиной падения выработки становятся сами панели.

Что чаще всего приходится менять

Одним из самых уязвимых компонентов солнечной электростанции считается инвертор. Именно он преобразует постоянный ток, вырабатываемый панелями, в переменный, который используется в доме.

Солнечные панели
Солнечные панели / Фото: УНИАН

Средний срок службы инвертора составляет около 10–15 лет, поэтому именно его чаще всего приходится менять раньше остальных компонентов системы. Если солнечная электростанция неожиданно перестала производить электроэнергию, проблема может быть связана именно с инвертором, проводкой или системой мониторинга, а не с самими панелями.

Когда действительно нужна замена солнечных панелей

Возраст оборудования сам по себе не является причиной для его демонтажа. Если панели продолжают стабильно работать и обеспечивают достаточную генерацию электроэнергии, их можно использовать значительно дольше гарантийного срока.

Поводом для замены могут стать:

  • заметное снижение выработки после проверки системы;
  • трещины, расслоение или другие повреждения панелей;
  • капитальный ремонт крыши с демонтажем оборудования;
  • высокая стоимость ремонта при истекшей гарантии;
  • желание установить более эффективные современные панели.

Специалисты рекомендуют перед принятием решения провести профессиональную диагностику всей системы.

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

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Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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