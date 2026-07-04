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Как быстро разморозить морозилку: хитрость, о которой все молчат

Константин Пономарев
4 июля 2026, 13:32
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Регулярная разморозка, правильная очистка и аккуратное удаление льда позволяют продлить срок службы морозильной камеры и сохранить ее на долгие годы.
Как правильно разморозить морозильную камеру
Как правильно разморозить морозильную камеру / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как ускорить разморозку морозильной камеры без риска
  • Почему лед в морозильной камере нельзя откалывать ножом
  • Какая ошибка может испортить морозильную камеру

Если на стенках морозильной камеры появился толстый слой льда, откладывать разморозку не стоит. Иней снижает эффективность работы техники и может привести к увеличению расхода электроэнергии.

Главред разбирается в том, как правильно разморозить морозильную камеру, какие способы считаются безопасными и сколько времени нужно размораживать морозильную камеру, чтобы не повредить прибор.

видео дня

Как правильно разморозить морозильную камеру

Перед началом работы обязательно нужно вынуть все продукты, отключить морозильную камеру от электросети и застелить пол полотенцами, чтобы впитать воду, которая появится во время таяния льда.

Эксперты рекомендуют проводить разморозку примерно один раз в год
Эксперты рекомендуют проводить разморозку примерно один раз в год / Фото: скриншот с Youtube

Эксперты рекомендуют проводить разморозку примерно один раз в год или тогда, когда слой льда становится толще четверти дюйма (0,65 см). Самым безопасный способом считается оставить дверцу открытой и дождаться естественного таяния льда. Однако такой вариант занимает больше всего времени.

Если нужно быстро разморозить морозильную камеру, можно воспользоваться проверенными способами:

  • поставить внутрь кастрюлю или миску с кипятком, закрыв дверцу;
  • направить теплый воздух с помощью вентилятора;
  • использовать фен, соблюдая меры безопасности и не перегревая пластиковые детали;
  • аккуратно удалять отставший лед пластиковым скребком или деревянной лопаткой.

Мастер по ремонту холодильной техники с YouTube-канала Alex SV Services также рекомендует использовать горячий пар.

"Мы не ковыряем ножами. Мы либо кипятим воду, наливаем ее в металлическую кастрюлю, ставим внутрь и закрываем дверцу. Либо берем парогенератор. Лед тогда очень хорошо отходит - прямо кусками", - рассказал он.

По его словам, пар помогает быстро размягчить наледь, а большие куски льда легко отделяются без повреждения поверхности.

Смотрите в видео о том, как правильно разморозить морозильную камеру:

Как избавиться от наледи в морозильной камере, не размораживая ее

Если слой инея небольшой, его можно частично удалить локально. Для этого используют горячую влажную ткань со спиртом, которой прикладывают к краям льда, либо аккуратно размягчают иней парогенератором. После этого лед осторожно снимают пластиковым скребком.

При этом специалисты предупреждают, что нельзя использовать ножи, отвертки и другие острые металлические предметы. Они могут повредить стенки морозильной камеры.

Парогенератор полезен не только для удаления льда
Парогенератор полезен не только для удаления льда / Фото: скриншот с Youtube

Также мастер Alex SV Services отмечает, что парогенератор полезен не только для удаления льда, но и для ухода за уплотнительной резиной дверцы. После обработки она становится мягче, плотнее прилегает к корпусу и не пропускает теплый воздух, что помогает уменьшить образование нового инея.

Об источнике: YouTube-канал alexdjul

Канал Alex SV Services - это YouTube-ресурс, посвященный ремонту, обслуживанию и эксплуатации бытовой и климатической техники. Его ведет дипломированный специалист Александр, который делится практическими рекомендациями по ремонту холодильников, морозильных камер, кондиционеров, тепловых насосов и другого холодильного оборудования. Видеоматериалы основаны на профессиональном опыте автора и содержат пошаговые инструкции, советы по диагностике неисправностей, обслуживанию техники и продлению срока ее службы.

Как правильно включать морозильную камеру после разморозки

После полного удаления льда внутренние поверхности рекомендуется вымыть теплой мыльной водой с добавлением столовой ложки пищевой соды. Затем морозильную камеру необходимо тщательно вытереть насухо.

Многих интересует, как правильно включать морозильную камеру после разморозки. Авторы источника Ferguson Home рекомендуют, после очистки прибор подключить к электросети, закрыть дверцу и дают ему полностью охладиться. Лишь примерно через 30 минут, когда внутри установится необходимая температура, продукты можно возвращать обратно.

Такой порядок помогает технике быстрее выйти на рабочий режим и избежать лишней нагрузки на компрессор.

Об источнике: Ferguson Home

Ferguson Home - американский онлайн-магазин, специализирующиеся на товарах для ремонта и обустройства дома. На сайте представлен широкий ассортимент сантехники, кухонной и бытовой техники, освещения, мебели для ванных комнат, фурнитуры и других товаров от известных мировых брендов. Платформа ориентирована как на частных покупателей, так и на профессиональных дизайнеров, строителей и подрядчиков, предлагая консультации экспертов и инструменты для планирования проектов.

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