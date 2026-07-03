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"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

Виталий Кирсанов
3 июля 2026, 22:07
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Российские КАБы ударили по крупнейшей в Украине птицефабрике в Херсонской области.
РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы
РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • По предприятию в Чернобаевке враг нанес удары КАБами
  • Предварительно ущерб оценивается в сотни миллионов долларов

Оккупанты уничтожили одну из крупнейших птицефабрик Европы. В результате удара российскими КАБами по птицефабрике "Чернобаевская" (Херсонская область) возник масштабный пожар. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Укрлендфарминг", в которую входит предприятие.

"Российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданской и продовольственной инфраструктуры Украины. Враг нанес удар несколькими управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по территории птицефабрики "Чернобаевская" (Херсонская область)", – говорится в заявлении.

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Огнем и взрывами разрушена значительная часть производственного комплекса. На месте работают экстренные службы, происходит ликвидация последствий атаки и фиксация масштабов разрушений.

Предварительно ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Птицефабрика "Чернобаевская" – один из самых современных и крупнейших объектов птицеводства не только в Украине, но и в Европе, отметили в Укрлендфарминге. Предприятие уже не раз становилось целью для российских оккупантов.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину во время оккупации Херсонской области птицефабрика была полностью обесточена и заблокирована оккупантами. Из-за невозможности подвоза кормов и обслуживания погибли 4,7 млн кур.

В ходе оккупации российские военные полностью разграбили предприятие, вывезли оборудование, автотехнику и разрушили инфраструктуру. После деоккупации группа компаний "Укрлендфарминг" возобновила работу комплекса.

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Инфографика КАБ, инфографика
Инфографика КАБ, инфографика / Инфографика: Главред

Почему Россия усилила удары по Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил в интервью Главреду, что рост интенсивности атак может быть связан со сложной ситуацией внутри России. По его оценке, в РФ усиливаются признаки паники и стремления восстановить военное превосходство, в частности в сфере беспилотных систем.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять же из-за безвыходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело все, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было", - отметил он.

Жданов добавил, что РФ вынуждена использовать все, что есть в наличии, сочетая различные типы ракет и дронов, что создает сложности в координации атак из-за разной скорости, систем наведения и времени подлета.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 июля российская оккупационная армия запустила ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые дома. Известно о семи пострадавших, трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Киеве после массированной атаки 2 июля 131 объект полностью или частично разрушен. Уже известно о 30 погибших. Более ста человек обратились за поддержкой из-за ранений или за другой помощью.

Кроме того, Россия после массированной атаки на Киев распространила заявления о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ назвали эти сообщения спланированной информационной провокацией, призванной отвлечь внимание от российского удара по украинской столице.

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война в Украине птицефабрика Херсонская область
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