Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дочь Зиброва похудела на ошеломительные 23 кг: что известно

Алена Кюпели
3 июля 2026, 23:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Диана Зиброва стала питаться по особенному режиму и ей удалось похудеть.
Павел Зибров, Диана Зиброва, Марина Зиброва
Павел Зибров похвастался успехами дочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Кратко:

  • В чем секрет похудения девушки
  • Что рассказал народный артист

Дочь известного украинского певца Павела Зиброва Диана сбросила ошеломительные 23 килограмма.

Об этом артист рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".

видео дня

По его словам, молодая женщина "просто взялась за себя".

Диана Зиброва
Диана Зиброва похудела / фото: instagram.com, Диана Зиброва

"На 23 кг похудела. Мы их отдали! Они были лишними у нас, мы просто их подарили! Она взялась за себя, она закрыла рот и сказала "все"! У нее нет завтрака в восемь часов. У нее первый завтрак - это в 12:00-13:00, второй - в 19:00. Она перешла на двухразовое питание", - рассказал артист.

Диана Зиброва с отцом
Диана Зиброва с отцом / фото: instagram.com, Павел Зибров
Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, звезда популярного когда-то сериала "Бедная Настя", российская актриса Елена Корикова, пропала с радаров.

Ранее также актер Алексей Панин, который осуждает военное вторжение террористической России на мирную Украину, вывел путиниста и "патриота", российского певца Филиппа Киркорова на чистую воду.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Павел Зибров Диана Зиброва новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

23:19Регионы
РФ пытается продвинуться к Славянску: враг активизировал штурмы к югу от Лимана

РФ пытается продвинуться к Славянску: враг активизировал штурмы к югу от Лимана

22:45Война
"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

22:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

"Заклятый друг" по гороскопу: знаки, которые и любят и ненавидят друг друга одновременно

"Заклятый друг" по гороскопу: знаки, которые и любят и ненавидят друг друга одновременно

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Последние новости

00:44

Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

03 июля, пятница
23:58

Дочь Зиброва похудела на ошеломительные 23 кг: что известно

23:26

Российская звезда "Бедной Насти" заплыла и непохожа на себя: что с ней случилось

23:19

Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

22:45

РФ пытается продвинуться к Славянску: враг активизировал штурмы к югу от Лимана

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
22:07

"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

21:35

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

21:33

Покушение на Ермолаева: Украина инициирует создание международной следственной группы

20:33

Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

Реклама
19:45

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

19:10

Трамп отступил: Невзлин о том, почему Иран диктует новые правила игрымнение

19:07

Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

18:27

"Нужна муштра": Злата Огневич удивила своими ежемесячными расходами

18:25

Лук пролежит до весны: когда и как собирать урожай лука в 2026 году

18:07

РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненыеВидео

18:06

"Разбило мне сердце": LELEKA публично пристыдила финалиста Евровидения 2026Видео

17:47

Совет общественного контроля НАБУ – "место для заработка", – ветеран озвучил новые обвинения после скандала с выборами в РГК

17:42

С геями в США: актер Панин с потрохами сдал Киркорова

17:32

Предмет из ванной комнаты сделает помидоры сочнее — что положить под кустыВидео

17:25

"Варшава больше не может": Туск высказался об отношениях Польши и Украины

Реклама
17:09

Роскошный особняк из фильмов забросили: внутри нашли тайные комнаты

17:03

Портит рост и силуэт: как подобрать обувь к юбке и не испортить фигуруВидео

16:52

Вырастут сладкими, как мед: чем подкормить арбузы в июле

16:39

"Это издевательство": лидер группы ТіК разнес НМТ, на котором его дочери стало плохо

16:38

Мужчина увидел будущее во время комы: вскоре все начало сбываться

16:27

Польша утилизирует МиГ-29, которые обещала Украине: насколько это критично для ВСУ

16:17

Украинцы вынуждены покинуть свои дома: в одной из областей расширили зону эвакуации

16:05

"Беспилотником": на пропагандистку Симоньян трижды совершили покушение

15:55

Доллар резко обвалился, евро просел: новый курс валют на 6 июля

15:44

Большинство ошибается: 4 продукта, которые полезнее покупать только замороженными

15:31

Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: неожиданный лайфхак

15:26

Почему нельзя принимать важные решения утром 4 июля: какой церковный праздник

15:21

Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадьВидео

15:19

Косточки вылетят сами: как быстро очистить гору вишен или черешен

15:14

Самый кармический Меркурий: пять правил, которые помогут избежать ошибок

15:07

FDA признало научно обоснованным утверждение о более низком риске, связанном с никотиновыми пакетиками ZYN

15:01

Одна из стран ЕС готовит механизм возвращения мужчин в Украину - что известно

14:57

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения: где нет света

14:55

Вареная кукуруза получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

14:42

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Реклама
14:33

Подземные города вместо домов: будущее человечества вскоре изменится

14:12

Кум Каменских жестко прошелся по Потапу: "Возникают серьезные вопросы"

14:04

Как спасти урожай от птиц: бюджетные методы, которые действительно работаютВидео

13:53

Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

13:50

Почему в советских квартирах под обои клеили газеты: настоящая причина удивит

13:33

Зеленый щит против тараканов: 6 комнатных растений, которые прогонят вредителей

13:29

СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму: сколько самолетов уничтожено

13:29

Дочь Лорак выехала из России: кто ее забрал

13:21

Бывший прокурор САП: детектив НАБУ, уличенный в переправке уклонистов, был одним из "старожилов" Бюро

13:09

"Сын военного": жених Никитюк показал сына, лицо которого скрывали год

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять