Дочь Зиброва похудела на ошеломительные 23 кг: что известно

Кратко:
- В чем секрет похудения девушки
- Что рассказал народный артист
Дочь известного украинского певца Павела Зиброва Диана сбросила ошеломительные 23 килограмма.
Об этом артист рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".
По его словам, молодая женщина "просто взялась за себя".
"На 23 кг похудела. Мы их отдали! Они были лишними у нас, мы просто их подарили! Она взялась за себя, она закрыла рот и сказала "все"! У нее нет завтрака в восемь часов. У нее первый завтрак - это в 12:00-13:00, второй - в 19:00. Она перешла на двухразовое питание", - рассказал артист.
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О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
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