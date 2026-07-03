Дочь Зиброва похудела на ошеломительные 23 кг: что известно

Диана Зиброва стала питаться по особенному режиму и ей удалось похудеть.

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Павел Зибров похвастался успехами дочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Кратко:

В чем секрет похудения девушки

Что рассказал народный артист

Дочь известного украинского певца Павела Зиброва Диана сбросила ошеломительные 23 килограмма.

Об этом артист рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".

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По его словам, молодая женщина "просто взялась за себя".

Диана Зиброва похудела / фото: instagram.com, Диана Зиброва

"На 23 кг похудела. Мы их отдали! Они были лишними у нас, мы просто их подарили! Она взялась за себя, она закрыла рот и сказала "все"! У нее нет завтрака в восемь часов. У нее первый завтрак - это в 12:00-13:00, второй - в 19:00. Она перешла на двухразовое питание", - рассказал артист.

Диана Зиброва с отцом / фото: instagram.com, Павел Зибров

Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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