"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с Павликом

Артист отреагировал на произошедшее во время концерта Виктора Павлика.

Павел Зибров плакал на концерте Виктора Павлика

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила о возмутительном поведении организаторов концерта артиста во Дворце "Украина". На события отреагировал в Facebook и Павел Зибров, который лично присутствовал на выступлении.

Певец написал большой комментарий в поддержку своего друга и заявил, что наслаждался его выступлением, которое тронуло звезду до слез. Зибров отметил, что не услышал никаких проблем с голосом Павлика, о которых говорили организаторы концерта.

Виктор Павлик концерт

"Твои песни подпевали, и я, честно говоря, даже плакал. Для меня это было абсолютное удовольствие и большое наслаждение от живой музыки. Как вокалист, я не услышал ничего, что могло бы смутить или стать причиной для антракта. Да, первые две песни — это всегда настройка, но дальше все шло как по маслу. Поэтому для меня ситуация с антрактом также была неожиданной", — признался Павел.

Артист также прокомментировал заявления жены Виктора Павлика о том, что певцу пытались уколоть адреналин в голосовые связки. Зибров отметил, что только сам артист и его семья могут принимать решения, связанные с медицинскими препаратами, ведь они лучше всего осведомлены о рисках для здоровья звезды.

"Я прекрасно понимаю предостережения твоей команды и жены относительно укола. В твоем случае здоровье — это безоговорочный приоритет, и здесь не может быть компромиссов. А если говорить не только о концерте, который был действительно шикарным, а о человеческих вещах — то ни один человек не имеет права позволять себе такой тон и такие слова", — считает исполнитель.

Павел Зибров о скандале Виктора Павлика

Виктор Павлик — скандал

Вокруг выступления Виктора Павлика во Дворце "Украина" разгорелся нешуточный скандал: супруга артиста Екатерина Репяхова обвинила организаторов в агрессивном поведении и необоснованной остановке концерта. По ее словам, администрация прервала выступление из-за недовольства пением артиста, после чего за кулисами начались "унижения" и опасные предложения сделать певцу уколы адреналина в голосовые связки. Репяхова подчеркнула, что такие медицинские манипуляции могли стать фатальными для исполнителя, учитывая его серьезные проблемы с сердцем.

Павел Зибров на концерте Виктора Павлика во Дворце "Украина"

Виктор Павлик

Алла Пугачева и Максим Галкин приняли решение передать свои российские активы детям. Супруги разработали юридический механизм, который позволит обезопасить их недвижимость от возможных посягательств со стороны властей РФ.

Руслана была удивлена поведением Джамалы на посту музыкального продюсера Национального отбора и высказала ей свои опасения. Оказалось, что артистка делилась с участниками Нацотбора профессиональными секретами, которые артисты обычно держат при себе.

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

