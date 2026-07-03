РФ пытается продвинуться к Славянску: враг активизировал штурмы к югу от Лимана

Противник проводит активные штурмы в районах Озерного и Кривой Луки.

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РФ пытается продвинуться к Славянску / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Российские войска несут большие потери

Российское командование пытается обойти Лиман

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия к югу от Лимана, пытаясь продвинуться в направлении Славянска и избежать боев непосредственно за город Лиман. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, противник проводит активные штурмы в районах Озерного и Кривой Луки. Несмотря на незначительное продвижение, российские войска несут постоянные потери. Основной целью называют выход на рубеж Райгородка для дальнейшего развития наступления на Славянск и Славянскую агломерацию.

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В DeepState отмечают, что российское командование пытается обойти Лиман, поскольку предыдущие попытки войти в город заканчивались значительными потерями, даже в случаях частичного проникновения.

Кроме того, по информации проекта, оккупационные войска сосредоточили усилия в районе Рай-Александровки, которую аналитики называют одним из ключевых населенных пунктов для дальнейшего продвижения в направлении Славянска.

Фото: DeepState

По оценке DeepState, линия Николаевка-Орихуватка-Никоноровка является последним важным рубежом перед возможными боями за город.

В то же время украинские военные продолжают отражать атаки и сдерживать наступление противника.

Также аналитики отмечают, что критической остается ситуация в районе Ямполя, где Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Славянск / Инфографика: Главред

Войска РФ теряют инициативу на фронте - комментарий эксперта

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо" сообщил, что в настоящее время наблюдается сокращение перемещений российских войск по всем основным маршрутам и направлениям. В то же время, по его словам, пока рано утверждать, что это является непосредственным следствием недавних ударов по логистике противника.

Андрющенко также отметил, что между Мариуполем и Бердянском существует как минимум три альтернативных дороги, которые позволяют передвигаться, практически не используя сухопутный коридор.

По его мнению, в настоящее время российские войска в Приазовье утратили возможность оперативно перебрасывать силы и технику, что существенно ограничило их наступательный потенциал. Это означает, что они уже не способны проводить быстрые наступательные операции, подобные тем, которые ранее происходили вблизи Гуляйполя или Угледара.

Эксперт считает, что в нынешних условиях оккупанты не могут поддерживать масштабное наступление из-за трудностей с обеспечением подкреплений, проведением ротаций и доставкой боеприпасов на передовую.

"А учитывая, что мы лишаем их этих возможностей, тем самым усиливаем давление на самой линии фронта, контроль и фиксацию того, что там происходит. Соответственно, боеспособность россиян, в сочетании с ударами по логистике, будет снижаться. Я думаю, в августе такой интенсивности не будет. А август станет именно тем месяцем, когда мы увидим кардинальные изменения в передвижениях российских войск на оккупированных территориях", - подытожил Андрющенко.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные предотвратили попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ключевым вызовом для Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание наступательных действий РФ, но и достижение такого уровня устойчивости, который позволит изменить характер боевых действий.

Накануне стало известно, что летняя наступательная кампания российской армии 2026 года не оправдала ожиданий военного руководства РФ и полностью провалилась с точки зрения оперативных задач.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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