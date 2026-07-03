Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

Виталий Кирсанов
3 июля 2026, 20:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Автовладельцев призвали быть осторожными на автозаправочных станциях.
Украинские АЗС на прицеле у врага
Украинские АЗС на прицеле у врага / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Под угрозой находятся даже неработающие АЗС
  • Среди приоритетных целей - заправки WOG

Автозаправочные станции в нескольких областях Украины являются потенциальными целями для вражеского поражения. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".

"В течение следующих нескольких месяцев все АЗС в Киевской области, включая Киев, Сумской, Черниговской, включая Чернигов, Днепропетровской, включая Днепр, Полтавской, включая Полтаву, и Харьковской областях, включая Харьков, являются потенциальными целями для поражения", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что под угрозой находятся даже неработающие АЗС.

"Враг спланировал их поражение, даже не проводя разведку потенциальных целей. Под угрозой находятся даже неработающие АЗС. Среди приоритетных - заправки WOG", - говорится в сообщении.

Автовладельцев призвали быть осторожными на автозаправочных станциях.

"Будьте осторожны на автозаправочных станциях, особенно при угрозе БПЛА", - говорится в сообщении.

Сколько ракет и дронов производит РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил об ориентировочных темпах производства вооружения в России.

По его словам, ежесуточно РФ может производить примерно 130–140 ударных беспилотников типа "Шахед", а также аналогичные по назначению БПЛА в тех же объемах.

Что касается ракетного вооружения, эксперт отмечает, что наибольшие темпы производства приходятся на баллистические ракеты - около трех единиц в сутки. Кроме того, россияне могут производить примерно две крылатые ракеты Х-101 ежедневно, а также 1–2 ракеты "Калибр" в сутки.

В то же время ракеты типа "Циркон" и "Кинжал", по оценке Коваленко, производятся в значительно меньших объемах - ориентировочно 1–3 единицы в неделю. Эксперт также добавляет, что у РФ есть определенный неприкосновенный стратегический запас вооружения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 июля российская оккупационная армия запустила ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые дома. Известно о семи пострадавших, трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Киеве после массированной атаки 2 июля 131 объект полностью или частично разрушен. Уже известно о 30 погибших. Более ста человек обратились за поддержкой из-за ранений или за другой помощью.

Кроме того, Россия после массированной атаки на Киев распространила заявления о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ назвали эти сообщения спланированной информационной провокацией, призванной отвлечь внимание от российского удара по украинской столице.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине АЗС автозаправка заправка военная агрессия РФ Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

22:07Украина
Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

20:33Украина
Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

19:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

"Заклятый друг" по гороскопу: знаки, которые и любят и ненавидят друг друга одновременно

"Заклятый друг" по гороскопу: знаки, которые и любят и ненавидят друг друга одновременно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Последние новости

22:07

"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

21:35

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

21:33

Покушение на Ермолаева: Украина инициирует создание международной следственной группы

20:33

Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

19:45

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
19:10

Трамп отступил: Невзлин о том, почему Иран диктует новые правила игрымнение

19:07

Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

18:27

"Нужна муштра": Злата Огневич удивила своими ежемесячными расходами

18:25

Лук пролежит до весны: когда и как собирать урожай лука в 2026 году

Реклама
18:07

РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненыеВидео

18:06

"Разбило мне сердце": LELEKA публично пристыдила финалиста Евровидения 2026Видео

17:47

Совет общественного контроля НАБУ – "место для заработка", – ветеран озвучил новые обвинения после скандала с выборами в РГК

17:42

С геями в США: актер Панин с потрохами сдал Киркорова

17:32

Предмет из ванной комнаты сделает помидоры сочнее — что положить под кустыВидео

17:25

"Варшава больше не может": Туск высказался об отношениях Польши и Украины

17:09

Роскошный особняк из фильмов забросили: внутри нашли тайные комнаты

17:03

Портит рост и силуэт: как подобрать обувь к юбке и не испортить фигуруВидео

16:52

Вырастут сладкими, как мед: чем подкормить арбузы в июле

16:39

"Это издевательство": лидер группы ТіК разнес НМТ, на котором его дочери стало плохо

16:38

Мужчина увидел будущее во время комы: вскоре все начало сбываться

Реклама
16:27

Польша утилизирует МиГ-29, которые обещала Украине: насколько это критично для ВСУ

16:17

Украинцы вынуждены покинуть свои дома: в одной из областей расширили зону эвакуации

16:05

"Беспилотником": на пропагандистку Симоньян трижды совершили покушение

15:55

Доллар резко обвалился, евро просел: новый курс валют на 6 июля

15:44

Большинство ошибается: 4 продукта, которые полезнее покупать только замороженными

15:31

Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: неожиданный лайфхак

15:26

Почему нельзя принимать важные решения утром 4 июля: какой церковный праздник

15:21

Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадьВидео

15:19

Косточки вылетят сами: как быстро очистить гору вишен или черешен

15:14

Самый кармический Меркурий: пять правил, которые помогут избежать ошибок

15:07

FDA признало научно обоснованным утверждение о более низком риске, связанном с никотиновыми пакетиками ZYN

15:01

Одна из стран ЕС готовит механизм возвращения мужчин в Украину - что известно

14:57

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения: где нет света

14:55

Вареная кукуруза получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

14:42

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

14:33

Подземные города вместо домов: будущее человечества вскоре изменится

14:12

Кум Каменских жестко прошелся по Потапу: "Возникают серьезные вопросы"

14:04

Как спасти урожай от птиц: бюджетные методы, которые действительно работаютВидео

13:53

Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

13:50

Почему в советских квартирах под обои клеили газеты: настоящая причина удивит

Реклама
13:33

Зеленый щит против тараканов: 6 комнатных растений, которые прогонят вредителей

13:29

СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму: сколько самолетов уничтожено

13:29

Дочь Лорак выехала из России: кто ее забрал

13:21

Бывший прокурор САП: детектив НАБУ, уличенный в переправке уклонистов, был одним из "старожилов" Бюро

13:09

"Сын военного": жених Никитюк показал сына, лицо которого скрывали год

13:03

Скрытая цель удара по Киеву: какие сценарии рассматривает РФ и чего ждать дальшеФото

12:56

"НБУ расширяет взаимодействие между партнерами из стран G7", — заявил глава НБУ Андрей Пышный

12:47

Гороскоп Таро на завтра 4 июля: Львам - все получится, Козерогам - заработок

12:45

Мужчина подобрал картину на улице: цена рисунка его ошеломила

12:43

На Курщине взлетело в воздух авто с местной элитой: ранены пять чиновников

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять