Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

Кратко:
- Под угрозой находятся даже неработающие АЗС
- Среди приоритетных целей - заправки WOG
Автозаправочные станции в нескольких областях Украины являются потенциальными целями для вражеского поражения. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".
"В течение следующих нескольких месяцев все АЗС в Киевской области, включая Киев, Сумской, Черниговской, включая Чернигов, Днепропетровской, включая Днепр, Полтавской, включая Полтаву, и Харьковской областях, включая Харьков, являются потенциальными целями для поражения", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что под угрозой находятся даже неработающие АЗС.
"Враг спланировал их поражение, даже не проводя разведку потенциальных целей. Под угрозой находятся даже неработающие АЗС. Среди приоритетных - заправки WOG", - говорится в сообщении.
Автовладельцев призвали быть осторожными на автозаправочных станциях.
"Будьте осторожны на автозаправочных станциях, особенно при угрозе БПЛА", - говорится в сообщении.
Сколько ракет и дронов производит РФ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил об ориентировочных темпах производства вооружения в России.
По его словам, ежесуточно РФ может производить примерно 130–140 ударных беспилотников типа "Шахед", а также аналогичные по назначению БПЛА в тех же объемах.
Что касается ракетного вооружения, эксперт отмечает, что наибольшие темпы производства приходятся на баллистические ракеты - около трех единиц в сутки. Кроме того, россияне могут производить примерно две крылатые ракеты Х-101 ежедневно, а также 1–2 ракеты "Калибр" в сутки.
В то же время ракеты типа "Циркон" и "Кинжал", по оценке Коваленко, производятся в значительно меньших объемах - ориентировочно 1–3 единицы в неделю. Эксперт также добавляет, что у РФ есть определенный неприкосновенный стратегический запас вооружения.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 3 июля российская оккупационная армия запустила ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые дома. Известно о семи пострадавших, трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В Киеве после массированной атаки 2 июля 131 объект полностью или частично разрушен. Уже известно о 30 погибших. Более ста человек обратились за поддержкой из-за ранений или за другой помощью.
Кроме того, Россия после массированной атаки на Киев распространила заявления о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ назвали эти сообщения спланированной информационной провокацией, призванной отвлечь внимание от российского удара по украинской столице.
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