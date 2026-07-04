Инсульт и тяжелая болезнь: умерла звезда сериала "Кармелита"

Ушла из жизни российская актриса Екатерина Жемчужная.

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Екатерина Жемчужная умерла / коллаж: Главред, фото: pexels.com, kinoafisha.info

Вы узнаете:

Екатерина Жемчужная скончалась

Причина смерти звезды сериала "Кармелита"

Популярная российская актриса Екатерина Жемчужная, которая запомнилась яркой ролью в сериале "Кармелита" и других фильмах и сериалах, ушла из жизни. РосСМИ сообщают, что знаменитость боролась с тяжелой болезнью.

Причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь. Дочь звезды Ляля Жемчужная сообщила, что ее мать страдала от тромбоэмболии и даже попадала в больницу с острым ишемическим инсультом. Здоровье актрисы сильно пошатнулось после смерти супруга - режиссера театра "Ромэн" Георгия Николаевича, которого не стало в 2021 году из-за онкологического заболевания.

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Екатерина Жемчужная - Кармелита / фото: kinoafisha.info

На счету актрисы Екатерины Жемчужной десятки успешных ролей в кино и телесериалах. Помимо всенародно любимой "Кармелиты", в ее творческом багаже значатся работы в таких лентах, как "Табор уходит в небо", "Карнавал", "Вечный зов", "Цыганка Аза", "Если ты не со мной", "Обручальное кольцо" и десятках других популярных проектов.

"Екатерина Андреевна - актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна. О таланте и популярности актрисы многие поколения зрителей знают благодаря фильмам, постановкам и концертам, в которых она участвовала, на ее счету более 20 киноролей: "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" - вот далеко не полный перечень фильмов, которые она украсила своим талантом", - заявили в театре "Ромэн".

Екатерина Жемчужная в молодости / фото: kino-teatr.ru

Екатерина Жемчужная про войну в Украине

Екатерина Жемчужная предпочла публично никак не комментировать войну в Украине и полностью избегала этой темы в медиапространстве. Из-за игнорирования полномасштабной агрессии РФ против Украины актриса столкнулась с жесткой критикой в СМИ и соцсетях.

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Про персону: Екатерина Жемчужная Екатерина Жемчужная - советская и российская актриса и певица, артистка московского цыганского театра "Ромэн" и Народная артистка России (1999). Широкую известность актрисе принесли яркие роли в кино, среди которых работа в телесериале "Вечный зов" (роль Зорицы) и образ цыганки Кармы в знаменитом фильме "Карнавал" Татьяны Лиозновой. Екатерина Жемчужная скончалась 3 июля 2026 года в Москве на 83-м году жизни от тромбоэмболии.

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