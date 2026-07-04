Военный потерял жену и дочь в результате удара РФ по дому в Сумах

Другая дочь попала в больницу с ранением.

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Вражеский удар унес жизни матери и дочери / Коллаж: Главред, фото: pixabay, instagram.com/b.tania_ph/

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В Сумах в результате атаки погибли мать и дочь

Старшая дочь погибшей попала с ранениями в больницу

В городе объявили траур в связи с трагической гибелью 4 человек

Вечером 3 июля страна-агрессор Россия нанесла удар КАБом по многоквартирному жилому дому в центре Сум. В результате атаки погибли 4 человека, среди которых был ребенок.

Одной из жертв стала местная жительница Наталья Овчарова. Об этом в Instagram сообщила фотограф Таня Бондаренко. По её данным, в результате вражеского удара погибли Наталья и её младшая дочь.

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"Старшая дочь Вероника находится в больнице с осколочным ранением ног. Папа - военный", - отметила Бондаренко.

И.о. мэра Сум Артем Кобзар сообщил, что в связи с трагедией, произошедшей в результате российского удара, 4 июля в Сумской городской территориальной общине объявлен День траура.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Склоняем головы в скорби и чтим память каждого, чью жизнь оборвала российская агрессия", - добавил он.

Удары по Сумам и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 3 июля россияне применили управляемые авиабомбы непосредственно против мирных жителей в центре Сум. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

КАБ / Инфографика: Главред

Ранее, 27 июня, российские оккупанты также атаковали Сумы. Под ударом оказался спальный район города. В результате атаки были ранены трое мужчин в возрасте 63, 45 и 88 лет, а также четыре женщины в возрасте 54, 43, 37 и 48 лет.

За день до этого, 26 июня, в Сумах армия РФ атаковала 9-этажный жилой дом. Ударный беспилотник попал в крышу многоэтажки. Спасатели эвакуировали около 40 жильцов дома.

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О личности: Артем Кобзар Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982 года, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учёт и аудит", получил квалификацию специалиста по учёту и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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