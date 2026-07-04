Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Главное из заявления Сырского:
- РФ накапливает силы для новых массированных ударов
- Украина усиливает ПВО и развивает дроны-перехватчики
- За июнь было сбито почти 5 тысяч вражеских БПЛА
Страна-агрессор Россия накапливает силы и средства для новых массированных ударов по Украине. В частности, россияне увеличивают количество реактивных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины также наращивают свои возможности для отражения атак врага.
"Наш ответ - системное усиление противовоздушной обороны, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и радиоэлектронной борьбы, а также поражение военных объектов противника в глубине его территории - мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.
По его словам, Украина ежемесячно увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков, повышает уровень их подготовки и эффективность боевого применения.
Он добавил, что в течение июня в целом было уничтожено почти 5 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и других аналогичных типов.
"К боевым действиям все активнее привлекаются автоматизированные турели, с помощью которых только за прошлый месяц было уничтожено 26 средств воздушного нападения противника. Также развертываем сеть точек дистанционного управления", - отметил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что продолжается поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков и тактики их использования.
Как часто РФ может наносить массированные удары по Украине
Военный эксперт Игорь Романенко убежден, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары с перерывом на подготовку в 7–10 дней.
По его словам, украинцам нужно регулярно реагировать на воздушные тревоги.
"Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить удары тогда, когда ему это будет крайне необходимо. Балистика - это показательный инструмент, и он у него пока есть. Есть возможности наносить удары раз в 10 дней или даже раз в 7 дней. Поэтому стоит реагировать на воздушные тревоги", - подчеркнул он.
Удары РФ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, около 23:00 3 июля россияне нанесли удары по Запорожью, поразив жилую застройку. В результате атаки ранения получили 8 человек, среди них двое детей.
Вечером 3 июля российские оккупанты атаковали Сумы большим количеством дронов и авиабомб. Были нанесены удары по гражданской инфраструктуре. В эпицентр атаки попали многоэтажное здание, магазин и дорога. По меньшей мере трое человек погибли, среди них - ребенок.
Кроме того, в результате российской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и была повреждена инфраструктура. Взрывная волна травмировала черепах и крокодилов.
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О персоне: Александр Сырский
Сирский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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