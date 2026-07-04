Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

Украина наращивает свой потенциал для отражения атак противника.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovit-novye-massirovannye-udary-syrskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10778015.html Ссылка скопирована

Как ПВО отражает атаки РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Сырского:

РФ накапливает силы для новых массированных ударов

Украина усиливает ПВО и развивает дроны-перехватчики

За июнь было сбито почти 5 тысяч вражеских БПЛА

Страна-агрессор Россия накапливает силы и средства для новых массированных ударов по Украине. В частности, россияне увеличивают количество реактивных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины также наращивают свои возможности для отражения атак врага.

видео дня

"Наш ответ - системное усиление противовоздушной обороны, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и радиоэлектронной борьбы, а также поражение военных объектов противника в глубине его территории - мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.

По его словам, Украина ежемесячно увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков, повышает уровень их подготовки и эффективность боевого применения.

Он добавил, что в течение июня в целом было уничтожено почти 5 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и других аналогичных типов.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

"К боевым действиям все активнее привлекаются автоматизированные турели, с помощью которых только за прошлый месяц было уничтожено 26 средств воздушного нападения противника. Также развертываем сеть точек дистанционного управления", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что продолжается поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков и тактики их использования.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Как часто РФ может наносить массированные удары по Украине

Военный эксперт Игорь Романенко убежден, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары с перерывом на подготовку в 7–10 дней.

По его словам, украинцам нужно регулярно реагировать на воздушные тревоги.

"Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить удары тогда, когда ему это будет крайне необходимо. Балистика - это показательный инструмент, и он у него пока есть. Есть возможности наносить удары раз в 10 дней или даже раз в 7 дней. Поэтому стоит реагировать на воздушные тревоги", - подчеркнул он.

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, около 23:00 3 июля россияне нанесли удары по Запорожью, поразив жилую застройку. В результате атаки ранения получили 8 человек, среди них двое детей.

Вечером 3 июля российские оккупанты атаковали Сумы большим количеством дронов и авиабомб. Были нанесены удары по гражданской инфраструктуре. В эпицентр атаки попали многоэтажное здание, магазин и дорога. По меньшей мере трое человек погибли, среди них - ребенок.

Кроме того, в результате российской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и была повреждена инфраструктура. Взрывная волна травмировала черепах и крокодилов.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сирский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред