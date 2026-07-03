Скрытая цель удара по Киеву: какие сценарии рассматривает РФ и чего ждать дальше

Удар России по Киеву 2 июля стал одним из самых массированных.

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Какова цель российского удара по Киеву / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Почему РФ изменила подход к массированным ударам по Украине

Почему между ударами возникают длительные паузы

Что стоит за массированным ударом РФ по Киеву

Какие сценарии новых массированных атак рассматривают эксперты

В четверг, 2 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Киеву. По данным ГСЧС, в столице продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Число погибших достигло уже 30 человек, также 99 человек получили травмы. Эксперты говорят, что этот удар был одним из самых массированных с начала полномасштабного вторжения.

Главред решил разобраться, в чем особенность российского удара и почему Путин выжидал с атакой.

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На Киев летело рекордное количество ракет

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Ранок.Live" рассказал, что удар России по Киеву 2 июля стал одним из самых массированных.

По его словам, во время массированной атаки Россия запустила по Украине различные типы вооружения, в частности ракеты "Искандер-М" и "Циркон". Также были нанесены удары зенитными ракетами С-400, которые враг использует для атак по наземным целям.

Он пояснил, что обстрел имел особый характер, поскольку 28 ракет летели по баллистической траектории, поэтому только системы "Patriot" способны их перехватывать.

Кроме того, Игнат отметил, что Россия все чаще применяет реактивные БПЛА, которые могут разгоняться до 500 километров в час. Поэтому мобильным огневым группам и зенитным войскам сложнее его сбить.

"Это очередной вызов, на который нужно реагировать, с которым нужно бороться, потому что скорость до 500 километров в час позволяет ему уклоняться от противодействия наших зенитных дронов и мобильных огневых групп. Этот дрон нужно сбивать ракетами. Будь то истребителями, наземными малыми системами ПВО или даже крупными системами ПВО", - подчеркнул начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

РФ использовала не весь арсенал во время удара

Военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Фокусу обратил внимание на то, что между вчерашним и предыдущим массированными ударами прошло более двух недель. За это время, по его оценке, Россия имела возможность накопить значительно больший арсенал беспилотников, чем тот, который фактически применила.

"К 2 июля они могли накопить более 2300 дронов только за счет текущего производства. Но во время атаки использовали менее 500 беспилотников комбинированного типа. Если честно, это немного. У них ресурсов больше", - сказал он.

По его мнению, возможным объяснением являются проблемы с пусковыми площадками в оккупированном Крыму.

"Россия по-прежнему запускает дроны из Гвардейского, Чауды и Качи, но уже значительно реже, чем раньше. Если еще месяц назад по Одессе почти ежедневно летали по 40–60 дронов, то сейчас - лишь единичные цели. Вполне возможно, что им просто не хватает полноценных пусковых площадок, а тех, что остались на территории России, недостаточно для одновременного запуска большего количества беспилотников", - подчеркнул Коваленко.

Кто отдал приказ наносить удары по жилым домам в Киеве

В то же время в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора заявили, что генерал армии РФ, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов непосредственно причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, к атаке на Киев и область 2 июля.

"По указаниям Герасимова подчиненные ему вооруженные группировки РФ занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных ударов по Украине с применением бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - подчеркнули в СБУ.

В ведомстве добавили, что масштабные обстрелы Россией гражданских объектов Украины являются прямым нарушением статей 51, 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности расследуют преступления Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказа о совершении таких действий).

Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

Зачем Герасимов приказал атаковать Киев

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии ТСН.ua высказал мнение, что диктатор Владимир Путин обстреливает Киев не только ради медийности этих ударов. В частности, Герасимову нужен KPI - показатель эффективности, о котором ему нужно отчитываться перед вышестоящим руководством.

"Этот KPI для России заключается в том, чтобы уменьшить атаки со стороны Украины на российские НПЗ, стабилизировать ситуацию настолько, чтобы Украина не перерезала логистику. Каким образом? Россия считает, что нужно найти все места производства украинских дронов, складские помещения и уничтожить все до основания. Я убежден, что около 70 процентов россияне направляют на военные цели плюс на уничтожение энергетической инфраструктуры. И примерно 15 процентов россияне направляют на террор против гражданского населения. Как следствие - страдают жилые комплексы", - убежден он.

Ступак также предположил, что Россия нафантазировала себе, что может разрушить Киев, а затем восстановить его. Поэтому для россиян эти разрушения не имеют значения.

Какие цели преследовала Россия во время обстрела Киева

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко в комментарии 24 Каналу выразил убеждение, что россияне намеренно хотят перегрузить украинскую противовоздушную оборону, ведь они концентрируют усилия на одном-двух городах.

По его словам, в первую очередь враг делает ставку на массированность, наносит концентрированный удар. Самая важная цель для оккупантов - вызвать разрушения, страдания и потери.

"В Кремле уже перепробовали все: били по объектам инфраструктуры, по НПЗ, железной дороге. У России было много целей, которые она выбирала. Сейчас они просто наносят удары, чтобы причинять потери, страдания, ущерб. Это единственная цель - терроризм", - подчеркнул военный.

Он добавил, что еще одна важная цель - создать видимость для российского населения, будто Россия якобы добивается успехов, наносит удары.

"После ударов по Москве и по многим другим объектам Путин планировал этот удар. Они собирали ракеты, и сейчас пропагандисты еще неделю будут создавать картинку, будто все в порядке, Россия продолжает наносить удары, обладает потенциалом", - говорит Мусиенко.

Почему Путин выжидал с атакой на Киев более двух недель

Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua заявил, что враг готовил новую атаку 17 дней. Это может свидетельствовать о том, что возможности у Путина уже ограничены.

Также не исключено, что российские генералы сосредоточены на ликвидации последствий украинских дальнобойных ударов по различным объектам на всей территории РФ, поэтому атака затянулась.

"Все это - последствия, из-за которых россиянам теперь требуется больше времени на подготовку воздушных ударов, ведь им приходится отражать наши удары - защищаться, а не только нападать", - объясняет эксперт.

Как часто РФ может повторять массированные атаки

Романенко убежден, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары по Киеву с перерывом на подготовку в 7–10 дней.

"Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить удары тогда, когда ему это будет крайне необходимо. Балистика - это показательный инструмент, и он у него пока есть. Есть возможности наносить удары раз в 10 дней или даже раз в 7 дней. Поэтому стоит реагировать на воздушные тревоги", - предупредил он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Существует ли угроза повторного удара со стороны РФ в ближайшее время

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что у России есть необходимые ресурсы для нанесения аналогичного удара по Киеву.

"Если было использовано около 500 "Шахедов", то, думаю, как минимум столько же у них еще есть в запасе", - отметил он.

По его оценке, признаков того, что российские запасы ракет существенно исчерпаны, также пока нет.

"Судя по сообщениям о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это - может сказать только наша разведка", - подытожил Жданов.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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