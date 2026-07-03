В Киеве 10 человек считаются пропавшими без вести после удара РФ - Зеленский

Число погибших в результате жестокого российского нападения возросло до 30 человек.

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/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

В Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы на трех участках, пострадавших в результате российского удара. Судьба 10 человек пока остается неизвестной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Значительную часть завалов спасатели уже смогли разобрать, но еще 10 человек не выходят на связь. Поисковая операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава государства.

На данный момент подтверждена гибель 30 человек в результате атаки на столицу. Еще почти 100 человек получили ранения, среди них есть дети. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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Помимо удара по Киеву, российские войска нанесли ряд ударов по другим регионам Украины. В частности, вечером под обстрел попал Кривой Рог. Удар был нанесен по территории гаражного кооператива. Ранения получили семь человек, также повреждены жилые дома и две школы.

В Харьковской области ночью в результате удара по частному дому пострадали шесть человек, среди них трое детей.

В Херсоне российские войска нанесли ракетный удар по областной больнице. В результате атаки погиб врач, ещё одна медсестра получила ранения. По словам Зеленского, российская сторона сознательно целилась в гражданский медицинский объект, не имеющий никакого военного значения.

Также ночью в Сумской области в результате удара дрона по многоэтажному дому погибли четверо человек, среди них - мать с дочерью.

"Каждый день и каждую ночь россияне наносят удары по обычной гражданской инфраструктуре, и террор - это единственное, что у них осталось в качестве аргумента, чтобы не прекращать войну. Надежная защита украинского неба необходима как предпосылка для дипломатии. Рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего в области противоракетной обороны", - добавил президент.

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