Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

The Economist раскрыл логику стратегии Украины в отношениях с Кремлем.

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The Economist раскрыл логику стратегии Украины в отношениях с Кремлем / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что написано в материале The Economist:

Зеленский берет инициативу в информационном противостоянии с Кремлем

Украинские силы продолжают наносить удары по российским НПЗ

Давление на украинский "пояс крепостей" в Донбассе нарастает

Президент Украины Владимир Зеленский, объявив 25 июня о новой волне ударов беспилотниками, направленных на усиление давления на Россию с целью склонить ее к мирным переговорам, символично обозначил срок в 40 дней. Как отмечает The Economist, для славянской традиции эта цифра имеет особое значение, поскольку именно на сороковой день после смерти, согласно верованиям, душа покидает земной мир. Авторы публикации считают, что таким образом украинский лидер адресовал Владимиру Путину не только политический, но и смртельный сигнал.

По мнению издания, в последнее время Зеленский все чаще берет инициативу в информационном противостоянии с Кремлем. При этом журналисты подчеркивают, что ситуация на поле боя остается более сложной, чем может показаться из заявлений сторон. В то же время угрозы Киева, как отмечается в материале, подкрепляются реальными действиями.

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The Economist обращает внимание, что украинские силы продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что, по данным издания, уже привело к введению ограничений на продажу топлива в ряде российских регионов. Одновременно атаки по мостам, дорогам, железнодорожной инфраструктуре и паромным переправам, ведущим в оккупированный Крым, осложняют снабжение российской группировки на полуострове. По оценке журналистов, применение Украиной беспилотников средней дальности стало одной из ключевых особенностей нынешнего этапа войны.

Как отмечается в публикации, подготовка кампании по поражению российских логистических объектов на глубине от 20 до 200 километров от линии фронта началась еще в начале 2025 года. Однако реализовать этот замысел удалось лишь во второй половине мая после формирования специализированных подразделений, разработки необходимой тактики и наращивания производства соответствующих типов беспилотников.

По данным The Economist, дополнительные возможности для украинских сил появились после прекращения использования российскими войсками спутниковой сети Starlink. Командир 413-го полка беспилотных систем, майор Евгений Карась, заявил, что переломным моментом стало понимание масштабов уничтожения российских средств противовоздушной обороны.

Издание также утверждает, что за последние три месяца украинские военные вывели из строя более 70 российских систем ПВО. По оценке авторов материала, восполнение таких потерь может занять у России длительное время.

Кроме того, Украина продолжает усиливать давление на логистические маршруты, ведущие в оккупированный Крым. По информации The Economist, беспилотники нового поколения, включая полуавтономные модели, наносят удары по топливозаправщикам и военной технике на ключевых транспортных артериях, в частности на трассе Р-280, соединяющей Мариуполь с Крымом. Украинская сторона утверждает, что объем грузовых перевозок по этой магистрали с начала года сократился на 71%.

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Крым пока не изолирован

Причастные к операции говорят, что до этого – месяцы, если это вообще возможно.

"Считайте это планом обороны, а не победы", – заявляет спикер украинского флота Дмитрий Плетенчук.

Главная цель, по его словам, – затруднить функционирование огромной крымской военной группировки России.

Источник в украинской разведке сообщает, что у россиян есть запасы топлива на несколько недель.

"У них есть проблемы, – подчеркивает источник, – но пока это не решающий фактор", - говорится в сообщении.

На Донбассе все далеко не безоблачно

Холмистая местность ограничивает применение БПЛА. Плотная сеть дорог связывает российские войска с логистическими узлами в России. Темп российского наступления, возможно, замедлился, но просачивание небольших групп продолжается.

Давление на украинский "пояс крепостей" в Донбассе нарастает. Идут ожесточённые бои в Константиновке и близ Краматорска и Славянска. Командир элитного подразделения спецназа говорит, что Россия сохраняет заметное преимущество в живой силе и боеприпасах.

"Я не вижу признаков краха противника", – заявляет он.

Генштаб Украины оценивает российскую группировку в Украине в 721 300 человек – сокращение всего на 3 000 с начала года. Россия превосходит Украину в артиллерийском огне вдвое и выпускает до 90 ракет и 300 управляемых бомб в день.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

40-дневный срок Зеленского лучше всего понимать как политический театр

Официальные лица, близкие к Офису президента, намекают, что он рассчитан так, чтобы совпасть со следующим возможным моментом для переговоров. Ожидается, что переговоры перейдут из закулисных каналов в открытые в августе, когда российское высшее командование (то есть Путин) решит, идти ли на осенне-зимнюю кампанию.

Украина надеется, что давление на Крым сможет подтолкнуть Путина к серьёзным переговорам. Если в августе не удастся принудить его к развязке, война сползёт в зиму – с возобновлением российской кампании по разрушению украинской энергосистемы.

Тогда маятник может вновь качнуться в сторону от Украины. 40-дневный срок, заявляет источник, причастный к крымской дроновой операции, мало что меняет на земле.

"Но это ключевой инструмент в когнитивной войне", - подчеркивает он.

Украинский подход "делай вид, пока не станет правдой" хорошо рассчитан на то, чтобы поддержать дух украинцев и убедить американского президента Дональда Трампа, ищущего "победителей". Но это больше, чем пропаганда. Сдвиг в военном положении реален, пусть и преувеличен. А победа в информационной войне имеет последствия.

26 июня назначенный Россией "глава" Крыма объявил режим чрезвычайной ситуации. Российские националисты требуют от Путина ответа.

"Я думал, они начнут вопить где-то в июле, – заявляет майор Карась. – Они начали вопить в конце мая. Посмотрим, где они будут в августе".

Как Украина приближает завершение войны - комментарий эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и способствуют приближению завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что такие атаки действительно влияют на ход событий и подталкивают процесс к завершению, однако пока не стали фактором, который кардинально изменил бы подход Кремля. По его мнению, Владимир Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы.

Чаленко также отметил, что в нынешних условиях у России уже нет оснований выдвигать более масштабные требования, чем прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", - отметил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее писал Главред, Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ. После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения противника. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров, пишет Bild.

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на День Конституции украинские силы нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, были поражены объекты в Краснодарском крае и Ярославской области. По словам Зеленского, украинские "дальнобойные санкции" достигли сразу двух российских НПЗ.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе последних контактов с Владимиром Зеленским продемонстрировал заметное изменение подхода к вопросу о завершении войны. По данным собеседников, близких к переговорному процессу, американский лидер всё больше склоняется к мнению, что именно успехи Украины на поле боя могут заставить Кремль серьёзно относиться к дипломатическим контактам.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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